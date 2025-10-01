Gobierno de Delfina Gómez atiende a 21 mil familias, recupera 112 calles y rehabilita 100% de vialidades en Nezahualcóyotl

Al rendir informe en la Conferencia Mañanera del Pueblo frente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Maestra Delfina Gómez Álvarez afirmó que en la zona afectada se desplegó un operativo sin precedentes en coordinación con el Gobierno de México, la Ciudad de México y municipios mexiquenses, logrando atender de inmediato a familias en Nezahualcóyotl y La Paz, tras las lluvias atípicas registradas en la zona oriente del Estado de México.

Delfina Gómez Álvarez informó que: “Las calles afectadas fueron 112, con el 92 por ciento de calles, hasta ayer, que eran rehabilitadas, hoy ya podemos decir que es el 100 por ciento”. Lo anterior, gracias al trabajo conjunto de brigadas y maquinaria especializada.

En Nezahualcóyotl resultaron afectadas más de 21 mil familias en 18 colonias, por lo cual se desplegaron mil 534 brigadistas y 58 equipos como vactors, bombas y retroexcavadoras. Actualmente se reporta el desalojo total del agua y se realizan labores de limpieza, desinfección de cisternas, lavado de calles y recolección de basura.

TE RECOMENDAMOS: Activista protesta durante desfile En Morelos van contra el plan de renta de vientres

En materia educativa, se atienden 36 escuelas, de las cuales 12 son prioritarias, con entrega de kits de limpieza, útiles escolares y adecuaciones de infraestructura.

En salud, 25 brigadas médicas brindaron 455 consultas, 2,638 asesorías casa por casa, aplicaron 2,234 vacunas y distribuyeron 945 medicamentos; además, se instalaron dos albergues temporales.

La protección de los animales también fue prioritaria: 722 seres sintientes recibieron vacunas, desparasitaciones y consultas veterinarias por parte de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

Durante la conferencia, Delfina Gómez Álvarez agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como la agilidad con la que se comenzaron a entregar de manera inmediata los apoyos económicos, lo que evitó que las familias tuvieran que esperar más tiempo en medio de la emergencia.

“El apoyo que nos ha dado el Gobierno Federal a través de sus diferentes instancias ha sido permanente, desde la mañana hasta la madrugada. De verdad hay compañeros que no han dormido para atender esta emergencia. Agradezco a Conagua, a la Secretaría del Agua, a Bienestar y a todas las dependencias, pero sobre todo a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, porque sé que todo esto es bajo su dirección. También agradezco mucho a nuestras y nuestros presidentes municipales, que con los recursos que tuvieron desde un principio pusieron a disposición kits de limpieza, alimentación y atención ciudadana. Todas y todos los empleados municipales se sumaron al esfuerzo y la ciudadanía de Los Reyes también nos brindó su apoyo”, señaló Delfina Gómez Álvarez.

Efraín Morales López, Director General de la Conagua, destacó que en un plazo de 15 días se presentará un proyecto integral de obras para resolver de fondo las inundaciones en la zona del Puente de la Concordia y los límites de Nezahualcóyotl con Iztapalapa.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar, informó que el censo casa por casa continúa en los municipios afectados y que este miércoles inició en el Estadio Neza 86 la entrega del primer apoyo directo de 8 mil pesos a familias censadas, como medida inmediata para la limpieza de viviendas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México, en coordinación con la federación y los municipios, reafirma su compromiso de actuar con rapidez y eficacia para garantizar la seguridad y el bienestar de las y los mexiquenses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR