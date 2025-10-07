Fortalece Mara Lezama la prevención por la seguridad de la ciudadanía ante zona de baja presión que afecta al estado

En la imagen, autoridades en Quintana Roo, entre ellas la Gobernadora.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó una visita de supervisión al Puesto de Mando instalado como parte del seguimiento a una zona de baja presión que se desplaza sobre la Península de Yucatán e interactúa con un canal de baja presión.

Al trabajar con el equipo, la Gobernadora enfatizó la importancia de fortalecer la prevención y mantener la coordinación entre autoridades estatales y municipales, con el invaluable apoyo de las fuerzas federales, así como de garantizar la protección de la población ante posibles afectaciones.

“Yo quiero recalcar que las fuerzas federales nunca nos dejan solas ni solos, pero también hay una actuación previa a destacar, como la limpieza del canal natural de desague, de alcantarillas, rejillas, bocas de tormenta, la descacharrización, y una inversión de aproximadamente 65 millones de pesos en el sistema de drenaje al vacío”, expresó Mara Lezama.

Mara Lezama reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de Protección Civil, asegurando que el gobierno mantiene activos todos los protocolos de prevención y atención.

Mara Lezama reiteró que este gobierno diferente no improvisa, se trabaja todo el día, se informa oportunamente para la prevención, porque la seguridad de las personas y las familias son lo más importante.

Estuvieron en esta supervisión Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo; General de Brigada de E.M. Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34ª Zona Militar; vicealmirante C.G. D.E.M. Marco Antonio Muñoz Hernández, comandante de la 11ª Zona Naval; Guillermo Núñez Leal, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil; Erika Ramírez Méndez, directora local de la Comisión Nacional del Agua; Capitán 2do. Aureliano Alonso García, coordinador de la 426 Compañía de la Guardia Nacional; Miguel Tlapa García, subsecretario de Vinculación de Obras Públicas y el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Hugo Garza Sáenz.

🌧️ Mara Lezama (@MaraLezama) supervisa preparación ante zona de baja presión

La Gobernadora de Quintana Roo visitó el Puesto de Mando para coordinar acciones preventivas ante posibles afectaciones por la zona de baja presión en la Península de Yucatánhttps://t.co/BnKF6Bg9as pic.twitter.com/7AgFWsiRZa — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 7, 2025

