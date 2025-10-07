Más de 15 mil visitantes recibe la Semana Yucatán en México en su primer fin de semana

Con una gran respuesta del público capitalino, la Semana Yucatán en México 2025 vivió un exitoso primer fin de semana en el Palacio de los Deportes, con la asistencia de más de 15 mil visitantes y una derrama económica superior a los diez millones de pesos, reflejo del entusiasmo y preferencia por los productos y sabores del estado.

Durante los primeros días de la muestra se registró la venta de más de siete mil guayaberas, el consumo de más de tres toneladas de cochinita y lechón, así como la elaboración de más de 250 mil marquesitas, uno de los postres más representativos y buscados por las familias capitalinas.

Además, las artesanías, miel, salsas, calzado y hamacas yucatecas alcanzaron ventas por más de tres millones de pesos, fortaleciendo la economía local y generando nuevas oportunidades para las y los productores que participan en esta edición.

Estas cifras confirman el posicionamiento de Yucatán como un referente nacional de cultura, tradición y emprendimiento, además del impulso que este escaparate brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a artesanas y artesanos, que representan la esencia del estado.

Con la participación de más de 270 expositoras y expositores de diferentes municipios, la Semana Yucatán en México ofrece una experiencia que combina gastronomía, arte, moda y espectáculos en un mismo recinto.

El foro cultural del Palacio de los Deportes ha vibrado con presentaciones de grandes voces de la escena yucateca, trova, comedia regional y la música de agrupaciones como la Orquesta Típica Yukalpetén, que llenan de orgullo y color cada jornada.

La edición 2025 de la muestra continuará hasta el 12 de octubre, con una amplia cartelera artística, actividades culturales y una gran variedad de productos hechos en Yucatán, reafirmando el liderazgo del estado como un referente nacional en cultura, emprendimiento y desarrollo económico.

