Alerta Naranja en Tabasco: Riesgo por aumento de ríos Serranos y Usumacinta

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta naranja debido a incrementos en los niveles de los ríos Serranos y Usumacinta. Las lluvias provenientes del norte de Chiapas y Guatemala, junto con bajas presiones, podrían causar desbordamientos, vados carreteros y encharcamientos en varias regiones del estado.

Lluvias fuertes y riesgos inmediatos

Se esperan lluvias muy fuertes a intensas, con acumulados de hasta 150 mm en el norte de Chiapas y Guatemala, y lluvias fuertes de hasta 50 mm en Tabasco. Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones y escurrimientos hacia zonas bajas y carreteras.

Las áreas más vulnerables son:

Subregiones de La Sierra y Pantanos

Huimanguillo

Zona costera

Los encharcamientos podrían persistir durante mañana jueves 9 de octubre, con alta actividad eléctrica.

Alerta naranja: ríos Serranos y Usumacinta podrían desbordarse ı Foto: Especial

Los ríos con mayor riesgo de desbordamiento incluyen: el Pichucalco y el De la Sierra, donde se podrían presentar vados carreteros y descensos peligrosos hasta los días 9 o 10 de octubre.

En menor medida, los ríos Teapa y Oxolotán también podrían experimentar aumentos en su caudal, aunque con menor probabilidad de desbordamiento.

Por su parte, los ríos Usumacinta y San Pedro podrían alcanzar niveles cercanos a su Nivel Máximo Ordinario (NAMO) entre el 9 y 10 de octubre, con la posibilidad de desbordarse en zonas bajas y potreros aledaños a estos cuerpos de agua a partir del día 10.

Además, se mantiene vigilancia sobre los ríos Tulijá y Puxcatán, que registraran ascensos graduales cercanos a su NAMO.

Recomendaciones a la población

Evitar cruzar vados y zonas inundables, especialmente durante lluvias fuertes.

Mantenerse informado sobre la evolución de los niveles de los ríos a través de los canales oficiales de Protección Civil.

Resguardar pertenencias y vehículos en áreas elevadas y seguras.

Estar atento a avisos y posibles evacuaciones en caso de que los niveles de los ríos superen los límites críticos.

Las autoridades del estado reiteran la importancia de no subestimar la fuerza de la naturaleza y de seguir las indicaciones de Protección Civil para evitar accidentes y pérdidas materiales.

Se recomienda a la población mantenerse alerta durante los próximos días, mientras se monitorean los niveles de los ríos y las condiciones climáticas continúan inestables.

