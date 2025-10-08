Captan a presunta estudiante mientras conduce en instalaciones de la UTP en Puebla | VIDEO

Captan automóvil al interior de instalaciones de la UTP.

Quedó captado en video el momento en el que un automóvil ingresa a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), ubicada en la capital del estado.

En redes sociales circula un video del momento en el que un automóvil de color blanco desciende escaleras, mientras dos personas corren en su dirección, presuntamente para intentar detenerlo.

Aunque en diversas publicaciones se afirma que la persona que conducía la unidad era una estudiante, quien supuestamente se encontraba en estado de ebriedad, ninguna autoridad ha confirmado la información.

La UTP tampoco ofreció detalles del incidente, que sólo se comentó entre la comunidad estudiantil en redes sociales.

