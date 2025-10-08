Dan 40 años de cárcel a 4 por feminicidio en Tixtla, Guerrero

Aspecto de una persona privada de la libertad.

La Fiscalía de Guerrero obtuvo una sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Aurelio “N”, alias “La Curia”; Juan “N”, alias “El Tribilín”; Hugo “N”, alias “La Zoé” y Eliazer “N”, por el delito de feminicidio, en agravio de una víctima menor de edad de identidad reservada en el municipio de Tixtla.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre de 2020, en la Barranca de la Candelaria, colonia La Candelaria del citado municipio de la región Centro de Guerrero.

Como resultado de una investigación ministerial exhaustiva, se logró recabar pruebas sólidas y concluyentes que permitieron establecer la plena responsabilidad de los cuatro sentenciados.

Una vez desahogados los elementos de prueba presentados por la FGE Guerrero, la Jueza de Control dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión para cada uno de los responsables, además de imponer el pago correspondiente a la reparación del daño.

