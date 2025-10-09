Aguascalientes se consolida como referente nacional en generación de empleo

Aguascalientes se posiciona como un referente nacional en la generación de empleo formal, al registrar la creación de 2 mil 203 nuevos puestos de trabajo durante el pasado mes de septiembre, consolidándose como un importante polo de desarrollo laboral y económico.

Así lo aseguró la gobernadora Tere Jiménez, tras conocer los últimos registros del Instituto Mexicano del Seguro Social; destacó la importancia de contar con un empleo digno y de generar las condiciones para que las familias de Aguascalientes vivan mejor.

“Trabajamos para que cada persona tenga la oportunidad de un trabajo que le brinde estabilidad y un mejor futuro. Estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector empresarial, que encuentra en nuestro estado un entorno de certeza y confianza para invertir y crecer”, subrayó.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, detalló que al noveno mes del año, la entidad acumula un total de 366 mil 636 trabajadores asegurados, lo que representa un crecimiento anual del 1.7 por ciento, superior al promedio del país, que se ubicó en 0.4 por ciento.

Añadió que Aguascalientes logró posicionarse en el quinto lugar nacional entre los estados con mayor incremento anual de trabajadores asegurados, al sumar 6 mil 751 nuevos empleos de enero a septiembre de 2025, y un total de 22 mil 487 en lo que va de la presente administración estatal.

