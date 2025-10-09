Trabajadores del IMSS son evacuados en un carrito de supermercado por inundación | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que se puede observar cómo son evacuados trabajadores del IMSS a bordo de un carrito de supermercado que es jalado por una moto.

De acuerdo con la información que se conoce, esto sucedió dentro de las inmediaciones del Hospital General Regional número 6 “Licenciado Ignacio García Téllez” de Ciudad Madero, Tamaulipas.

En el video, que fue publicado por la noche, se puede observar que el nivel dque alcanzó el agua por una inundación es bastante alto, pues este cubre completamente los pies de las personas que se encuentran en distintas áreas del pasillo de este hospital.

Debido a la altura alcanzada por el agua, se puede observar como personal médico se encuentra a bordo de un carrito de supermercado, y avanza al costado de unas camillas mientras es jalado por una moto.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, las áreas que se inundaron dentro del hospital son las que corresponden a la cocina, lavado, almacén, anfiteatro, estacionamiento y otras más.

De igual forma en otro video se puede observar la inundación que hay afuera de las inmediaciones de este hospital, provocadas por las fuertes lluvias registradas el 8 de octubre.

En dicho video se puede observar cómo el estacionamiento del hospital del IMSS, que está ubicado en el Bulevard López Mateos de la colonia Esfuerzo Nacional, se encuentra totalmente inundado, y la altura del agua incluso alcanza a rebasar en su totalidad las llantas de los automóviles que se encuentran estacionados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico publicado por Protección Civil de Tamaulipas, este jueves se espera riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas, provocadas por las tormentas y chubascos que se darán de manera generalizada en la región.

Pronóstico de lluvia en Cd. Madero, Tamaulipas ı Foto: X: @PCTamaulipas| Especial

Ante las fuertes lluvias, el gobierno municipal de Ciudad Madero habilitó un refugio temporal para que las personas que requieran resguardarse de la contingencia de lluvias puedan tener un espacio disponible.

Este refugio temporal está ubicado en la calle Francisco Sarabla sin número, entre la calle Benito Juárez y la calle 5 de Mayo de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Apenas el pasado 20 de junio usuarios publicaron videos en los que se puede oservar la presencia de cocodrilos en las calles de Ciudad Madero, luego de que estos salieran de los sistemas lagunarios debido a las inundaciones registradas por las lluvias que se desataron en la zona sur.