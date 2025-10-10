Autopista México - Tuxpan registra cierre total de circulación por deslaves e inundaciones | VIDEO

La autopista México - Tuxpan, que conecta diversas entidades, entre ellas el Estado de México con Veracruz, registró un cierre total desde la noche del jueves y la mañana de este viernes, a causa de deslaves, inundaciones y otras afectaciones por la lluvia.

A través de redes sociales, medios locales reportaron que, la mañana de este viernes, la autopista México - Tuxpan registra múltiples afectaciones a causa de accidentes ocasionados por la lluvia, por lo que, incluso, se considera cierre total en algunos tramos.

Oct 10, 2025 | 10:00 am | Autopista México - Tuxpan | En el tramo Tulancingo - Huauchinango, caseta Tejocotal, no hay paso dirección Tuxpan, por severas afectaciones debido a las intensas lluvias en la zona. En Huauchinango hay derrumbes y deslaves e inundaciones.#Bloqueo… pic.twitter.com/XrV74ZHy5I — EdoMex Infórmate (@EdoMexInf) October 10, 2025

Particularmente, se informa que en el tramo Tulancingo - Huachinango se cerró el paso debido a las afectaciones en la zona por la lluvia, después de fuertes deslaves y derrumbes registrados la noche del jueves.

Diversos medios y usuarios en redes sociales han confirmado el cierre, que se extiende a otras vías de comunicación como el puente Necaxa, completamente cerrado por la inundación.

#CaosVial🚧 Cerrada la carretera federal y la autopista México-Tuxpan en los tramos que corresponden a Necaxa, #Puebla. Un alud de piedras y lodo obstruyen el paso en el puente Necaxa.



📲https://t.co/DAD15rO5O0 pic.twitter.com/j4b9oKscYg — MTP Noticias Puebla (@MTPNoticias) October 10, 2025

La carretera México - Tuxpan es una de las principales vías de comunicación que conecta los estados de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Adicionalmente, usuarios en medios digitales han informado que el municipio de Poza Rica, Veracruz, resultó fuertemente afectado por las inundaciones a causa de las lluvias de la noche del jueves.

Mi ciudad de Poza Rica está inundada, cientos de casas con familias atrapadas, hay escases de víveres y no hay manera de entrar a la ciudad.

Dios proteja a las miles de familia que están afectadas.

Anoche en la autopista México Tuxpan había derrumbes al salir de los túneles. pic.twitter.com/GuUSY8OU4r — Alfonso Lucadi (@7venlucadi) October 10, 2025

Según videos que circularon por redes sociales, el agua arrastró vehículos y dejó varados a varios más, además de que alcanzó varios metros, por lo que inundó viviendas y plazas comerciales.

“Mi ciudad de Poza Rica está inundada, cientos de casas con familias atrapadas, hay escasez de víveres y no hay manera de entrar a la ciudad. Dios proteja a las miles de familia que están afectadas. Anoche en la autopista México Tuxpan había derrumbes al salir de los túneles”, escribió un usuario en redes sociales.

El Gobierno del Estado, a través de PC Veracruz, mantiene operativo de auxilio ante el desbordamiento del río Cazones e inundaciones en Poza Rica y Álamo. Se habilitaron refugios y se realizan recorridos de evaluación.



Para más información: https://t.co/Z5G4VAf76F pic.twitter.com/VrYQLzz0qU — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 10, 2025

Protección Civil de Veracruz informó que mantiene un operativo permanente para garantizar la seguridad de los pobladores afectados por las lluvias. Como parte de estas acciones, habilitó refugios e inició recorridos de evaluación.

“El Gobierno del Estado, a través de PC Veracruz, mantiene operativo de auxilio ante el desbordamiento del río Cazones e inundaciones en Poza Rica y Álamo. Se habilitaron refugios y se realizan recorridos de evaluación”, escribió la dependencia en redes sociales.

