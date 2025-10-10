San Luis más fuerte que nunca: Daikin expande operaciones

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, encabezó la apertura del nuevo Complejo Daikin Manufacturing, proyecto de la empresa japonesa, fabricante de aires acondicionados y sistemas de refrigeración, con el que invirtió en el Estado 310 millones de dólares, lo que generará más de 3 mil empleos directos para las y los potosinos, constatando, así, el importante avance que la entidad mantiene en su economía y la inversión industrial.

Acompañado del CEO de Daikin Industries, Naofumi Takenaka, así como del Embajador de Japón en México, Kozo Honsei, gerentes generales de la compañía, líderes empresariales y de representantes del Gobierno Federal, Ricardo Gallardo Cardona afirmó que, “gracias a este tipo de inversiones extranjeras y expansiones manufactureras, San Luis Potosí está por convertirse en el tercer polo de desarrollo industrial en el país, lo que permite seguir destacando en infraestructura, seguridad y en estabilidad social”.

El Gobernador dijo que para atraer inversiones como esta su Gobierno invierte en infraestructura seguridad y paz cómo no se hacía en años, “más de 22 mil millones en infraestructura y 6 mil millones en seguridad fortalecen a San Luis Potosí y genera estabilidad”, agregó.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona, antes de comenzar el recorrido por el nuevo Complejo Dainkin Manufacturing, celebró que la empresa japonesa haya anunciado más inversión en San Luis Potosí para el 2026, serán más de mil millones de pesos y se generarán más de 300 nuevos empleos, lo que coloca al Estado potosino como ejemplo nacional de confianza para la inversión industrial y las buenas relaciones internacionales.