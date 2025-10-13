Américo Villarreal envía ayuda humanitaria de Tamaulipas a Veracruz y refuerza seguridad con vehículos blindados

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, hace un llamado a la solidaridad y anuncia el apoyo con víveres y personal a las entidades afectadas por lluvias.

Luego de reconocer el esfuerzo y la contribución diaria que realiza la Guardia Estatal y de dar el banderazo a un nuevo parque vehicular para fortalecer la operatividad en las tareas de vigilancia, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a solidarizarse con las familias afectadas por las lluvias en diversas entidades.

Agregó que, tras una comunicación con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se envió el helicóptero de Protección Civil de Tamaulipas para el transporte de medicinas, médicos y también para llevar alimentos a las poblaciones que han quedado aisladas. Tamaulipas ha entregado hasta este momento, 3 mil despensas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabeza la ceremonia cívica en Ciudad Victoria, donde entregó vehículos blindados a la Guardia Estatal. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

“En esa muestra de solidaridad y apoyo que se requiere, me gustaría que en cada una de sus dependencias podamos participar también como sociedad, para fortalecer ese apoyo a estas entidades que ahorita están en esta circunstancia y se vea la presencia de Tamaulipas como una entidad humanista“, expresó, al presidir la ceremonia cívica de honores.

Durante el evento, en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador dio el banderazo a 14 vehículos blindados tipo Mamba y 15 camionetas pick up Ram 2500, para fortalecer el despliegue operativo de la corporación.

Américo Villarreal dio el banderazo al nuevo parque vehicular tipo Mamba y Ram 2500, para fortalecer el despliegue operativo de la Guardia Estatal. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Luego de hacer un amplio recuento de los avances en seguridad y de las condiciones de paz en los eventos más recientes celebrados en todo el estado, Villarreal Anaya destacó que la Guardia Estatal contribuye en todas estas acciones con su profesionalismo y dedicación.

“Así es que un aplauso para toda la Guardia Estatal, que con su gran trabajo nos da esa seguridad y esa confianza de quienes vivimos aquí, en esta gran entidad que es Tamaulipas“, mencionó.

Gobernador destina recursos históricos para seguridad pública: secretario

Al dar la bienvenida, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció el compromiso del gobernador con la tranquilidad de las y los tamaulipecos, por lo cual ha destinado recursos históricos a esta dependencia y a sus diferentes agrupamientos: Policía Cibernética, Agrupamiento Carretero, Montado, Canino, Guardia de Género y Tránsito Estatal, quienes trabajan de manera permanente en los 43 municipios del estado.

Junto a mandos de seguridad, el gobernador Américo Villarreal reconoce el profesionalismo y dedicación de la Guardia Estatal de Tamaulipas. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

“Todo ello refleja un principio que guía al gobierno humanista y transformador de Tamaulipas: que la seguridad no se impone, se construye con cercanía, respeto y justicia social", expresó.

Pancardo Escudero aseguró que, a la mitad del camino de esta administración, los avances son visibles, la tranquilidad se fortalece, la confianza regresa y el estado avanza hacia un futuro de paz y desarrollo.

En la ceremonia cívica también estuvieron presentes: Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Eva Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; Héctor Joel Villegas González, secretario General de Gobierno; Jesús Lavín Verástegui, secretario de Finanzas; Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia; general Enrique García Jaramillo, comandante de la 48 Zona Militar, y comisario Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

am