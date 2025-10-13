Gobierno de Sheinbaum y de Armenta, en Puebla, refuerzan acciones de apoyo a damnificados

El gobernador Alejandro Armenta dialoga con la presidenta Claudia Sheinbaum durante un enlace para informar sobre la situación en la Sierra Norte de Puebla.

Como parte de las acciones de coordinación intergubernamental ante la contingencia provocada por las intensas lluvias en la Sierra Norte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, sostuvo un enlace en vivo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la “Mañanera del Pueblo”, para informar de manera puntual la actualización de las acciones que se realizan en las regiones afectadas.

Durante su intervención, el mandatario estatal mencionó que se registran 13 personas fallecidas y hay cuatro no localizadas. Explicó que 68 máquinas trabajan en 11 municipios o frentes que son: Chiconcuautla, Francisco Z Mena, Huauchinango, Xicotepec, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlaxco, Tlacuilotepec, Zacatlán y Zoquiapan. Señaló que contabilizan 19 puentes afectados en 11 municipios, 33 tramos carreteros dañados los cuales se trabaja para restablecer en su totalidad. Dijo que se atendieron las áreas inundadas y se realizó limpieza en todas las regiones, principalmente en Huauchinango y la Ceiba. Adelantó que hoy y mañana continuará con los recorridos en los municipios que tienen población afectada.

Damnificados de Huauchinango y Xicotepec reciben apoyo de brigadas federales y estatales tras el impacto de las intensas lluvias. ı Foto: Gobierno Puebla

El titular del ejecutivo estatal agradeció y reconoció el apoyo otorgado por el Gobierno Federal, así como la visita que realizó durante este domingo al municipio de Huauchinango y la comunidad de La Ceiba en Xicotepec. “Gracias por su visita, la gente está muy contenta por el acercamiento”, resaltó el gobernador. Subrayó el esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para atender con prontitud a la población con maquinaria, brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

La coordinadora Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, informó que, lamentablemente, en Puebla asciende a 13 personas fallecidas y se tienen 4 no localizadas. Resaltó que hay 23 municipios afectados y 11 son los de mayor daño, enfatizó que nadie quedará desamparado.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en Puebla se desplegaron 2 mil 147 efectivos, una cocina móvil, una planta potabilizadora, cinco lanchas y un hospital militar. Además explicó que se distribuyeron 3 mil 20 despensas, cuatro albergues instalados con 891 personas y se realizaron desazolves en 70 viviendas.

El secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que se tienen desplegados 3 mil 300 elementos en los estados afectados y en Puebla son mil 125 efectivos, donde se distribuyeron también 13 vehículos, tres embarcaciones, una planta potabilizadora, un avión y un helicóptero. Comentó que se atendieron 541 personas, 640 fueron trasladadas a albergues y se despejaron 13 vías carreteras.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que en la entidad poblana se registraron 20 interrupciones en 71 kilómetros, donde se desplegaron 31 máquinas para liberar caminos. Señaló que las principales carreteras afectadas son la Pachuca- Tuxpan y Teziutlán-Nautla, mencionó que se levantaron 75 mil metros cúbicos de material retirado derivado de los deslaves.

Por su parte, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, informó que en total fueron afectados 262 mil usuarios en su servicio de luz y dijo que hasta está mañana del lunes se logró restablecer el 84 por ciento del servicio. Dijo que en Puebla el suministro de energía se encuentra al 81 por ciento. Resaltó que existe coordinación con los gobiernos estatales para que el servicio de energía eléctrica entre lo más pronto posible en operación.

En su oportunidad, el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, subrayó que se desdoblaron brigadas en atención a la población afectada, en este sentido puntualizó que se tienen 32 personas establecidas en la entidad poblana, más 130 estatales suman para emprender brigadas, médicas epidemiológicas, de vacunación y contra riesgos sanitarios y puntualizó que se reforzó el Hospital de Huauchinango.

