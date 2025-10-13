Ricardo Gallardo encabeza rehabilitación en Tamazunchale

Continuando con la intensa gira de trabajo por la Huasteca potosina, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, recorrió las colonias y barrios en Tamazunchale afectados por la creciente del río, dónde entregó el programa alimentario, paquetes de limpieza y desinfección, así como enseres domésticos como colchones, estufas, colchonetas, cobijas, ollas para cocina, parrillas, además de supervisar los trabajos de limpieza acompañando y ayudando a las familias.
Tras instruir mantener un operativo permanente de ayuda en los municipios afectados, Ricardo Gallardo Cardona visitó el barrio El Carmen y la colonia La Estrella, acompañado por autoridades municipales, estatales y personal de la Secretaría de la Marina y el Ejército Mexicano quienes implementan el Plan DN-III-E en coordinación con Protección Civil Estatal, en estas zonas, donde el nivel del lodo superó los 30 centímetros por lo que se realizan labores de retiro de escombros, saneamiento y desinfección
Durante su recorrido Ricardo Gallardo Cardona reiteró que las y los potosinos no estaban solos y que el apoyo del Gobierno del Estado llegará a cada rincón de la Huasteca, “estamos aquí para acompañar a nuestra gente en los momentos difíciles y nadie se quedará sin apoyo; vamos a seguir entregando enseres domésticos y, en los casos más severos, apoyos económicos de hasta 20 mil pesos”, destacó.
