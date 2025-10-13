Tlaxcala impulsa la transparencia y la participación ciudadana con talento joven y compromiso social

La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la ceremonia de premiación del Concurso Estatal 2025 “Contraloría Social” y “Transparencia en Corto”, con lo cual se busca fomentar la participación ciudadana y la cultura de la rendición de cuentas entre los tlaxcaltecas.

En el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), subrayó que “hoy nos reúne una causa profundamente transformadora: reconocer el compromiso de los jóvenes, de quienes vigilan, crean, sueñan y construyen. Entre todos edificamos un gobierno del pueblo y para el pueblo, ya que lo que más importa es conducirnos con valores”.

Cuéllar Cisneros aseguró que un gobierno transparente se edifica sobre los valores y el compromiso de mujeres y hombres que aman a su pueblo y comprenden que el poder adquiere sentido únicamente cuando se ejerce para servir, aunado a que fomenta la participación de la población.

“En esta nueva historia podemos decir con orgullo que Tlaxcala avanza con paso firme hacia un modelo de buen gobierno, donde la ciudadanía no solo observa, sino participa y sobre todo decide, y lo hacemos siempre bajo la convicción inquebrantable: al margen de la ley nada, por encima de la ley nada”, afirmó.

En su intervención, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Isabel Maldonado Textle, destacó que este concurso es muestra del compromiso ciudadano, el talento e interés de la juventud en la gestión pública.

Reconoció el liderazgo de la mandataria estatal para consolidar un modelo de gobierno honesto, confiable y cercano a la gente: “Señora gobernadora, su liderazgo y compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana han sido fundamentales para consolidar este modelo de gobierno”.

Maldonado Textle señaló que, con este certamen, se celebra el esfuerzo de quienes desde distintas trincheras contribuyen a consolidar al gobierno de Tlaxcala como un gobierno comprometido, participativo, transparente y cercano a la gente.

María Leticia Ortega Moreno, representante del comité ganador en la categoría Acciones de los Comités, relató la historia de su comunidad Santa Ana Ríos, en Huamantla, y aseveró que “este premio no es solo para nosotros, es para toda la comunidad que nunca perdió la esperanza”.

En su oportunidad, María Fernanda Suárez Rodríguez y Derek González Palafox, ganadores del primer lugar en Transparencia en Corto (categoría 15 a 18 años), invitaron a la juventud tlaxcalteca a involucrarse en las acciones del gobierno, “para que sean parte de esta gran historia que escribimos juntos”.

Asimismo, Adriana Mejía Macías, primer lugar en la categoría de 19 a 25 años, compartió que su trabajo nació de una experiencia personal: “Perdí un incentivo universitario por una situación administrativa, pero logré terminar mi carrera. Esto es un llamado a la acción para que nadie se quede callado ante las injusticias”.

En esta edición estatal, se reconoció a los ganadores del certamen “Contraloría Social”: Primer lugar, María Leticia Ortega Moreno, con el proyecto “Tsukán”; Segundo lugar, “La salud es responsabilidad de todos”, de Fabiola Zárate Pérez; y el Tercer lugar, para el proyecto “La contraloría social con raíces indígenas”, de Emilia Gregoria Pérez Pérez, así como una mención honorífica para “Plataforma Vigilante Feminista” de Areth Michell Flores Caporal.

De “Transparencia en Corto”, los ganadores fueron: categoría 15 a 18 años, primer lugar “El uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas” de María Fernanda Suárez Rodríguez y Derek González Palafox; Segundo lugar, “No es un favor”, Kimberly Yudit Domínguez Pastén, Alexa Rojas Cerón y Amairani Fernández Velázquez, y el Tercer lugar, para el proyecto “¿Dónde están las respuestas?”, de Carlos González Palafox.

En la categoría 19 a 25 años, fueron ganadores: Primer lugar “Ya no me callo”, de Adriana Mejía Macías; Segundo lugar, “Lo que no te cuentan… pero tienes que saber”, de Hilary Chamizo Vázquez y Ayari Vázquez Flores; Tercer lugar, para “En verdad, ¿es verdad?”, de Juan Alexis Torres Cerón, y con mención honorífica “Transparencia 4.0”, de Karla Torres León.

La mandataria estatal cerró el evento reconociendo el esfuerzo de cada participante, y subrayó que “este premio es más que un reconocimiento, es una motivación para seguir construyendo juntos un Tlaxcala íntegro, transparente y al servicio de todas y todos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR