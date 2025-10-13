Trasplante renal infantil, propósito del Cuadrangular del Bienestar de Beisbol en Sinaloa: Rocha Moya

Por cuarto año consecutivo la afición de Culiacán respondió de manera muy satisfactoria al Cuadrangular del Bienestar de Beisbol, organizado por el Sistema DIF Sinaloa, siempre con una noble causa, correspondiendo este año a los trasplantes de riñón en niñas y niños.

El gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado por su hija, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, y por toda su familia, acudió este domingo por la tarde al estadio de Los Tomateros, para presenciar junto con los miles de sinaloenses que colmaron el graderío, el partido que la escuadra guinda sostuvo con Los Venados de Mazatlán, considerado ya un clásico por la añeja rivalidad deportiva entre ambas novenas.

“Estamos repitiendo, ya vamos en el cuarto año que los cuatro clubes de beisbol nuestros, la afición, los sinaloenses en general nos están apoyando para las causas nobles, en este caso vamos a sacar adelante la causa de trasplante renal, de riñón, infantil, todo es para los niños, primero fue cirugía de corazón, luego el tema de los ojos, luego la diabetes infantil y ahora estamos con el trasplante de riñón”, dijo.

El mandatario estatal reiteró el agradecimiento a los cuatro equipos profesionales sinaloenses que cada año han respondido al llamado, como son Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis, junto con los respectivas aficiones de esas ciudades.

