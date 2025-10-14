15 y 16 de octubre

Aguascalientes se alista para North America Automotive B2B Meeting 2025

Por quinto año consecutivo, Aguascalientes será sede del North America Automotive B2B Meeting

Evento en Aguascalientes. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Por quinto año consecutivo, Aguascalientes será sede del North America Automotive B2B Meeting, el encuentro de negocios de la industria automotriz más grande en México y Norteamérica, organizado por la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

Evento en Aguascalientes. ı Foto: Especial.

Este importante evento que representa oportunidades de negocio para toda la industria local y nacional, se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre en las instalaciones del Ficotrece con la participación de empresas compradoras y proveedoras locales, nacionales y extranjeras de Canadá, Estados Unidos, Alemania, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia y Japón, entre otros.

Evento en Aguascalientes. ı Foto: Especial.

FICOTRECE

  • 15 y 16 de octubre
  • Inicio de actividades a partir de las 7:00 am

