Aguascalientes se alista para North America Automotive B2B Meeting 2025

Por quinto año consecutivo, Aguascalientes será sede del North America Automotive B2B Meeting, el encuentro de negocios de la industria automotriz más grande en México y Norteamérica, organizado por la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

Evento en Aguascalientes. ı Foto: Especial.

Este importante evento que representa oportunidades de negocio para toda la industria local y nacional, se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre en las instalaciones del Ficotrece con la participación de empresas compradoras y proveedoras locales, nacionales y extranjeras de Canadá, Estados Unidos, Alemania, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia y Japón, entre otros.

Evento en Aguascalientes. ı Foto: Especial.

FICOTRECE

15 y 16 de octubre

Inicio de actividades a partir de las 7:00 am

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón} enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR