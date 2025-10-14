Mara Lezama y Josefina Rodríguez analizan estrategias de desarrollo turístico y conectividad para Tulum

La gobernadora Mara Lezama y la titular de Sectur federal, Josefina Rodríguez, revisan estrategias para Tulum.

El gobierno del estado, junto con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, analizan acciones estratégicas que impulsan el desarrollo turístico de Tulum.

En este encuentro, junto con autoridades federales, estatales y municipales revisaron los principales retos y oportunidades que enfrenta este destino único: desde la infraestructura y conectividad terrestre del Aeropuerto Internacional de Tulum, hasta la promoción, el ordenamiento turístico y el libre acceso a nuestras playas a través del Parque del Jaguar.

Autoridades federales y estatales coordinan acciones para fortalecer la infraestructura y promoción del destino turístico Tulum. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Tulum es un orgullo de Quintana Roo y de México, y merece un modelo de desarrollo ordenado, sustentable y con justicia social, que garantice los derechos de la población, turistas y visitantes.

También abordaron la importancia de activar opciones de movilidad que faciliten el flujo de visitantes hacia las zonas de comercio local, para que el turismo beneficie directamente a la gente y a la economía de las comunidades.

Las autoridades continuarán trabajando en coordinación con el Gobierno de México, para que cada acción se traduzca en bienestar para la gente, protección de nuestro entorno natural y crecimiento turístico con prosperidad compartida.

