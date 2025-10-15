Matan en Colima a exalcaldesa de Cuauhtémoc

La escena del crimen, ayer, en la colonia El Cariño, en Cuauhtémoc.

La exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Colima, y actual regidora, Gabriela Mejía, fue asesinada, luego de que sujetos armados interceptaron la camioneta en la que viajaba junto con su hermano, quien conducía el vehículo, y les dispararon.

La Fiscalía estatal en coordinación con autoridades federales trabajaron en el lugar de los hechos y se abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género para llevar ante la justicia a los responsables.

El Dato: Apenas el pasado 29 de septiembre Gabriela Mejía, quien se desempeñaba como regidora del Cabildo, se había convertido en madre por segunda ocasión.

Tras el crimen se observaron fuertes operativos del Ejército, Marina y Policía estatal en la zona norte de la entidad, principalmente en Cuauhtémoc, Colima, Copala y Villa de Álvarez.

Gabriela Mejía, quien apenas el 29 de septiembre había dado a luz, fue presidenta municipal de Cuauhtémoc durante el periodo 2021-2024 tras haber sido electa bajo la coalición Va por Colima conformada por el PRI y el PAN. En 2024 buscó la reelección, sin embargo, perdió ante la candidata de Morena, María Guadalupe Solís.

A partir del 14 de octubre de 2024, Mejía se desempeñó como regidora del ayuntamiento y en junio pasado asumió la presidencia estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en la entidad de Colima.

Mejía destacó por su iniciativa en el desarrollo de obras de infraestructura y programas sociales que beneficiaron a comunidades rurales de aquella demarcación. Además, fue secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI entre 2016 y 2019. Asimismo, fue gerente general de una empresa agrícola.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el homicidio y exigió a las autoridades estatales y federales investigar a fondo.

“Este crimen no puede quedar impune. Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen con firmeza, con rapidez y total transparencia. Que se investigue a fondo, se castigue a los culpables y se le haga justicia”.

Alito Moreno destacó que “Gaby fue una mujer valiente, entregada al servicio del pueblo. No sólo lideró: caminó, escuchó, gestionó, resolvió. Siempre de frente y sin miedo”.

Por su parte el PAN estatal expresó en un comunicado que Cuauhtémoc está de luto y el pueblo de Colima se encuentra indignado.

Señaló que el asesinato de Gaby “representa el Estado fallido que tenemos en Colima bajo el sello característico de la indiferencia e indolencia” del gobierno de Indira Vizcaíno.

Agregó que hay una espiral de violencia como nunca en la historia de la entidad y que en lugar de resultados de la gobernadora “obtenemos silencio, excusas e indiferencia, asumiendo postura de que no pasa nada”.

También señaló que los habitantes de Colima viven con “terror” pues el incremento de diversos delitos posiciona a la entidad en el primer lugar en homicidios per cápita y como el estado más peligroso para las mujeres de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A su vez, Indira Vizcaíno exigió a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho y a la Secretaría de Seguridad Pública de Colima le instruyó que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación.

“Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”, dijo.

