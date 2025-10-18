Desbordan 18 mil aficionados el Estadio de Culiacán durante inicio de la Liga Mexicana del Pacífico

Miles de aficionados corean a los Tomateros de Culiacán durante la espectacular inauguración de la temporada 2025-2026 de la LMP en el Estadio Ángel Flores.

Una impresionante asistencia de 18 mil aficionados al rey de los deportes presencia este jueves la espectacular ceremonia de inauguración de la temporada 2025 - 2026 en el Estadio Ángel Flores de Culiacán, donde se disputa el partido entre el equipo local, Tomateros contra Algodoneros de Guasave y se presenta un asombroso show de drones y pirotecnia que ilumina el cielo de la capital sinaloense.

Aficionados sinaloenses demuestran su apoyo al béisbol y al programa de transplante renal infantil con su asistencia masiva a los juegos de inicio de temporada. ı Foto: Gobierno Culiacán

Ante la intensa actividad nocturna durante los eventos deportivos, el Gobierno de Sinaloa implementa de manera recurrente diversos operativos de los tres niveles de gobierno que permiten resguardar amplias zonas para brindar a las familias asistentes una experiencia única en un entorno seguro y ordenado.

Previo al inicio de los juegos profesionales, una serie de partidos con causa, denominados "Cuadrangular del Bienestar“, impulsan en su edición 2025 el programa estatal de transplante renal a beneficio de las infancias sinaloenses, satura los estadios locales en una enorme muestra de apoyo por parte de la afición y de los diferentes equipos de béisbol participantes.

La identidad deportiva de los sinaloenses, combinada con su altruismo nato, es clave para unir a la comunidad en torno a las actividades más saludables y positivas, mediante el estímulo gubernamental de actuar con enfoque humanista.

Los resultados son evidentes, la fiesta deportiva permite el esparcimiento social, fomenta la actividad comercial y fortalece el sentido de pertenencia en un ambiente familiar que crece cada día más.

