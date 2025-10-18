Gobiernos de México e Hidalgo atienden a familias afectadas de Tianguistengo

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, en Tianguistengo.

Al continuar su recorrido en municipios afectados por las recientes lluvias, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, sostuvieron un encuentro con habitantes de Tianguistengo.

Al tomar la palabra, Sheinbaum recordó que ninguna persona se quedará al margen de los apoyos , por lo que en este municipio se llevan a cabo censos para determinar la entrega de recursos para las familias afectadas.

“A partir de la próxima semana empiezan a llegar los apoyos económicos para todos los afectados, sin intermediarios. [...] Después, de acuerdo al daño, se les da un siguiente apoyo [...], y si de plano se necesita reubicarse porque están en la ladera del río o en algún lugar, también vamos a reubicar, nada más que tenemos que ir paso por paso” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Claudia Sheinbaum y Julio Menchaca realizaron un recorrido en Tianguistengo. ı Foto: Cortesía

Hasta ahora, el gobierno de Hidalgo informó que se han entregado más de 6 mil 500 despensas y alrededor de 2 mil litros de agua a las familias de las 54 localidades impactadas, mientras que los equipos de salud han realizado 107 traslados y 208 personas han sido valoradas.

Cuatro albergues continúan activos brindando resguardo y apoyo, y gracias al trabajo coordinado, se ha logrado localizar a 12 personas de esta localidad .

Se atienden afectaciones en seis puentes vehiculares, tres puentes colgantes, seis instalaciones de salud, 60 instalaciones hidráulicas y 74 escuelas con daños, en las que continúan las labores de reparación.

Habitantes de Tianguistengo exponen sus necesidades a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Julio Menchaca. ı Foto: Cortesía

Localizan a 9 personas más, cifra se reduce a 20

Por otra parte, el gobierno de Hidalgo informó que, al corte de las 17:00 horas del 17 de octubre, se han encontrado 9 personas, que se suman a las 22 ya localizadas previamente, elevando la cifra total a 31 personas encontradas, lo que permite reducir el número de personas no localizadas a 20.

La prioridad de las acciones de atención a la emergencia es la vida y la salud de los afectados. En este sentido, se han realizado 239 traslados de personas que requerían atención médica. Los servicios de primer nivel han atendido a 194 personas y 45 pacientes han requerido de hospitalización. La cifra de personas fallecidas es de 22 en la entidad.

En apoyo a las familias afectadas, se ha coordinado un despliegue logístico que ha permitido la entrega de un total de 52 mil 867 despensas. La distribución se ha ejecutado mediante todos los canales disponibles: 38,114 despensas fueron entregadas por vía terrestre y 14,753 llegaron a zonas de difícil acceso gracias al establecimiento de puentes aéreos que garantizan el suministro continuo de víveres.

Asimismo, la recuperación de la infraestructura carretera avanza gracias a la operación ininterrumpida de 159 máquinas. Estos trabajos especializados han permitido la apertura total de 29 caminos. Adicionalmente se ha logrado la apertura parcial de 122 caminos, lo que facilita el movimiento del personal de emergencia y la entrega de apoyos para restablecer la conectividad en las zonas impactadas.

