Rocha Moya agradece trabajo legislativo de diputados de Morena en la zona norte de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, junto con las y los diputados del grupo parlamentario de Morena, asistió a la presentación del primer informe de resultados del primer año legislativo, correspondiente a las y los diputados de la zona norte del estado, a quienes, agradeció su labor en la consolidación de un estado social de derecho y justicia para las y los sinaloenses.

Rocha destacó el desarrollo de los pueblos indígenas con obras y servicios ya que, nuestros pueblos originarios, también tienen derecho a vivir con dignidad. Asimismo, señaló que más que rendir cuentas con estos informes las y los diputados renuevan su compromiso con la gente que les dio su confianza y respaldo.

“La dinámica del desarrollo de Sinaloa tiene mucho que ver con el comportamiento de sus diputadas y sus diputados. Porque esa es la cámara donde se resuelven las grandes políticas que nos permiten sacar adelante las cosas” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa



Acompañado del alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano y la alcaldesa de Juan José Ríos, Evangelina Llanes Carreón, el gobernador Rocha, destacó que, con sentido social las y los diputados de la zona norte han cumplido con la tarea encomendada por la ciudadanía, colocando en el centro políticas humanistas que fomenten el desarrollo político, social y económico sostenible de Sinaloa.

Durante su mensaje el gobernador, se comprometió reparar las afectaciones por socavones que se registraron en la ciudad y felicitó a Kenia Guadalupe Moreno, por ser la primera mujer presidenta de la COPARMEX en Ahome, afirmando que es tiempo de mujeres y se tiene la necesidad en la práctica de apoyarlas.

Por su parte, las y los diputados de la bancada morenista en la LXV Legislatura del Congreso del Estado, Juana Minerva Vázquez, del distrito 02; César Ismael Guerrero, distrito 03 y Hólincer Castro Marañón; distrito 04, además de Reynalda Leyva Urías y Karina Isabel Franco Meza, destacaron que, durante este primer año de trabajo han legislado a favor de proteger los derechos de los ciudadanos , alzado sus voces para impulsar proyectos que reflejen soluciones a las necesidades de las y los sinaloenses y traigan beneficios reales, siembre bajo los principios de igualdad, transparencia y justicia social de que rigen el movimiento que dignamente representan, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Rubén Rocha Moya.

De igual modo, aprobaron y convirtieron el presupuesto en un instrumento de justicia social que destine más recursos a áreas como: salud, educación, campo y las comunidades más necesitadas, lo que brinda seguridad y certeza a las familias. En ese sentido, las y los diputados morenistas, reafirmaron su compromiso con Sinaloa y por trabajar en pro del bienestar y progreso de las comunidades y su gente.

Por su parte, Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, afirmó que, desde la LXV Legislatura se trabaja haciendo equipo para la transformación de Ahome y Sinaloa, destacando a Ahome como el municipio que inició la industrialización de Sinaloa y ahora con la implementación de un Polo de Desarrollo Económico en Topolobampo, queda más que demostrado, por ello seguirán aprobando leyes que no solo queden en el papel, sino que vigilaran su implementación en favor de las y los sinaloenses. Compartiendo, en conjunto, el compromiso de construir un mejor futuro para todas y para todos.

“Somos gente de compromiso, somos gente de convicción, somos gente, además que, puede mirar de frente, que no tenemos nada que ocultar y si tenemos mucho que aportar. Aquí estamos de pie para seguir refrendando compromisos ”, sostuvo la presidenta de la JUCOPO.

Finalmente, el presidente municipal, Antonio Menéndez de Llano, subrayó que, en Ahome, la gente vive y trabaja con dignidad, además cree firmemente en el poder de la comunidad, afirmando que este primer informe legislativo es la prueba de que cuando hay voluntad política y compromiso social hay resultados que se traducen en bienestar, justicia y transformación .

“Hoy en Sinaloa y en Ahome las políticas se convierten en leyes, leyes que promueven transparencia, equidad y buscan siempre la paz social. Desde el gobierno municipal de Ahome compartimos esa misma visión una visión humanista y se gobierna con cercanía, honestidad y convicción ”, dijo Menéndez de Llano.

Acompañaron al gobernador y legisladores morenistas Feliciano Castro Meléndrez, secretario General de Gobierno; Ana Ayala, diputada Federal; Jesús Rodolfo Cuadras, rector de la Universidad Indígena de México; Cutberto Ríos, secretario del Ayuntamiento de Ahome; Rodolfo Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Montserrat López López, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, así como gobernadores indígenas, lideres de organizaciones de la sociedad civil, regidores, funcionarios y funcionarias municipales, presidentes e integrantes de las cámaras empresariales, productores, pescadores y pescadoras, lideres sindicales, maestras, maestros, trabajadores del sector salud y público en general.

