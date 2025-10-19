Aseguran en Guanajuato 1.6 millones de litros de hidrocarburos, el mayor decomiso en la historia del estado

Autoridades federales y de Guanajuato incautaron 1 millón 675 mil litros de hidrocarburos, el mayor aseguramiento registrado en un solo evento en la historia del estado.

Lo anterior, derivado de una orden de cateo ejecutada en un predio ubicado sobre la carretera Silao–San Felipe, tras denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, fueron incautados 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo, con valor estimado en más de 30 millones de pesos, lo que representa un golpe histórico a las economías criminales dedicadas a la sustracción y venta ilegal de hidrocarburos.

El combustible se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna, con capacidad de entre 10 mil y un millón de litros, así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte. Adicionalmente, se aseguró maquinaria y equipo que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión.

Aseguran en Guanajuato nueve tanques verticales tipo cisterna. ı Foto: Cortesía

El inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados fueron asegurados, sellados y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes a fin de determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita.

La operación fue resultado de un proceso de investigación desarrollado por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, a través de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y Seguridad Física de Pemex.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado reafirmó su compromiso con la legalidad, la coordinación interinstitucional y la investigación sustentada en inteligencia, y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima a través de la línea 089.

cehr