Detienen a presunto asesino de Gabriela Mejía Martínez, expresidenta municipal de Cuauhtémoc

La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) informó la detención de Felipe de Jesús “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de Gabriela Mejía Martínez, expresidenta municipal y actual regidora del municipio de Cuauhtémoc, el pasado 14 de octubre en un ataque armado.

De acuerdo con la dependencia, la captura se logró gracias a un operativo coordinado entre la Policía de Investigación y autoridades estatales y federales, que permitió reunir testimonios, evidencia física y material videográfico.

Además, el análisis de las cámaras de vigilancia del C5i fue clave para identificar y localizar al sospechoso, quien posteriormente fue detenido mediante una orden de aprehensión.

La FGE detalló que Felipe de Jesús “N” enfrenta cargos por homicidio calificado, tras ser vinculado con los hechos ocurridos en la colonia El Cariño, donde Gabriela Mejía fue atacada con disparos de arma de fuego mientras se encontraba en la vía pública. En el mismo atentado, un hombre resultó herido.

FGE CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PRESUNTO RESPONSABLE EN CRIMEN CONTRA LA EXPRESIDENTA MUNICIPAL DE... Publicado por Fiscalía General del Estado de Colima en Domingo, 19 de octubre de 2025

El detenido fue puesto a disposición del juez correspondiente, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer completamente el caso y determinar las responsabilidades legales conforme a lo establecido en la ley.

“La Fiscalía General del Estado de Colima reitera su compromiso de procurar justicia con objetividad, perspectiva de género y rigor técnico-científico, para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias”, escribió en el comunicado.

El pasado 14 de octubre, luego del crimen, la actual presidenta municipal de Cuauhtémoc, Guadalupe Solís Ramírez, condenó el asesinato y exigió una investigación exhaustiva. “Reprobamos cualquier forma de agresión que atente contra la paz, la seguridad y la integridad de las y los ciudadanos. Expreso mi más sincera solidaridad con la familia”, escribió en redes sociales.

