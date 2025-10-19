Disturbios en elección de San Agustín de las Juntas dejan tres detenidos en Oaxaca

En el marco del proceso electoral para la renovación de autoridades municipales, este domingo se registraron disturbios durante la asamblea comunitaria en San Agustín de las Juntas, en la región de Valle Centrales de Oaxaca.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, el incidente ocurrió cuando un grupo de personas irrumpió de manera violenta en la explanada del palacio municipal, donde provocaron destrozos y agredieron a los asistentes con el propósito de amedrentarlos.

Elementos de la Policía Estatal lograron detener a tres personas presuntamente involucradas en los hechos, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Pese a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca informó que no se registraron personas lesionadas, en redes sociales circularon imágenes que muestran a uno de los detenidos con una herida en el costado izquierdo de la cabeza, zona que no es visible en una de las fotografías difundidas por la autoridad.

Además, videos difundidos en la red social X dan cuenta que el detenido, identificado por portar una playera negra, fue golpeado en repetidas ocasiones con sillas metálicas antes de correr en busca de refugio. En las imágenes se escuchan gritos y se observan sillas tiradas en el suelo, en el mismo lugar donde minutos antes el electorado votaba a mano alzada y por pizarrón por sus autoridades locales.

“La situación fue controlada gracias a la presencia de forma preventiva de las fuerzas de seguridad para resguardar la paz y el orden público“, añadió en su comunicado la SSPC.

Pese a las detenciones, no se informó si continuaron los comicios en San Agustín de las Juntas. En tanto, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca afirmó que la jornada en los otros 412 municipios del estado que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas se desarrolló "en un clima de paz".

