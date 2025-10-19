Ismael Burgueño inaugura primer Sendero Seguro en Tijuana; sigue visión de Claudia Sheinbaum

El proyecto fortalece la prevención del delito y se alinea a la política nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Inspirado en la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, inauguró el primer “Sendero Seguro” de la ciudad, una estrategia integral de seguridad y regeneración urbana que busca garantizar trayectos iluminados, accesibles y seguros para estudiantes y trabajadores.

El nuevo corredor peatonal se ubica en la Vía Rápida Poniente, entre el CONALEP Tijuana II y el COBACH Rubén Vizcaíno Valencia, con una inversión de 2 millones 715 mil pesos, lo cual beneficia directamente a más de 15 mil personas de las colonias Los Santos y FOVISSSTE Los Volcanes.

La inversión de 2.7 millones de pesos asegura un trayecto digno y seguro para más de 15 mil personas en la zona. ı Foto: Gobierno Tijuana

El proyecto incluyó la instalación de 49 luminarias LED a lo largo de 588 metros de vialidad, con lo que se mejora la seguridad y la movilidad de cientos de estudiantes que diariamente transitan la zona.

Durante su mensaje, Burgueño destacó que este programa responde al llamado de la presidenta Sheinbaum de construir “caminos de paz” y ciudades seguras.

El nuevo corredor peatonal conecta al CONALEP y al COBACH, de forma que garantiza luz y seguridad a cientos de estudiantes. ı Foto: Gobierno Tijuana

“Estamos iluminando los senderos de los jóvenes, garantizando luz y seguridad en sus trayectos. Nuestra presidenta nos ha marcado el ejemplo con políticas públicas que priorizan la seguridad, la educación y la regeneración urbana, y en Tijuana estamos replicando esa visión”, afirmó el alcalde, quien adelantó que en diciembre se habrán construido 31 senderos y el próximo año más de 100.

El alcalde agradeció también el respaldo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con quien mantiene una coordinación permanente para impulsar infraestructura segura y espacios públicos dignos.

El presidente municipal Ismael Burgueño, durante la inauguración del primer “Sendero Seguro” en Tijuana. ı Foto: Gobierno Tijuana

“Nos sumamos al trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de nuestra gobernadora Marina del Pilar; juntos estamos iluminando Tijuana para devolver tranquilidad a las familias”, expresó.

Con el arranque del programa “Sendero Seguro”, Burgueño Ruiz reafirma su compromiso de transformar Tijuana en una ciudad más iluminada, segura y humana, donde la recuperación de los espacios públicos se traduzca en bienestar y confianza para la comunidad. A través de esta estrategia, el XXV Ayuntamiento fortalece la prevención del delito y se alinea con la política nacional de seguridad y bienestar impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzando hacia una Tijuana moderna, ordenada y con oportunidades para todas y todos.

am