Bajan delitos de alto impacto en Edomex, según datos del SESNSP.

La estrategia de seguridad de la administración de Delfina Gómez Álvarez, coordinada con los tres órdenes de gobierno, ha permitido que en el Estado de México se avance en el combate a delitos de alto impacto. En septiembre, se redujeron en 50 por ciento los feminicidios y en 41 por ciento los robos a casa habitación en comparación con agosto.

“Iniciamos esta semana en #Naucalpan, donde presidí la Mesa de Paz. La Secretaría de Seguridad del Estado de México compartió los datos sobre incidencia delictiva en el #Edomex publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde destaca la disminución de 50 % en el delito de feminicidio y de 41 % en robo a casa habitación, durante septiembre y en comparación a agosto.

Los tres órdenes de gobierno trabajamos coordinados por la paz de las familias mexiquenses”, publicó la Gobernadora Delfina Gómez en redes sociales.

Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal, informó en la reunión de la Mesa de Paz celebrada en Naucalpan, que de acuerdo con los datos que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 12 delitos clasificados como de alto impacto, en siete hubo una baja significativa entre agosto y septiembre.

Destacó que también hubo un descenso en extorsión, homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo en transporte público con violencia.

A la Mesa de Paz número 520, celebrada en el Centro Cultural Ágora, en el Parque Naucalli, acompañaron a Delfina Gómez Álvarez: Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, e Isaac Montoya Márquez, Presidente Municipal de Naucalpan.

También asistieron representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

