Alistan marcha en BCS por las desapariciones

Jornada de búsqueda en campo en Cabo San Lucas por parte del colectivo Búsqueda x la Paz, el lunes antepasado.

COLECTIVOS DE BÚSQUEDA de personas desaparecidas en Baja California Sur preparan una marcha para concientizar y visibilizar el problema que se vive en la entidad gobernada por el morenista Víctor Castro.

Los colectivos Búsqueda x la Paz y Búsqueda San José del Cabo convocaron a todas las personas que tengan un familiar desaparecido a marchar el próximo 28 de octubre a las 17:00 horas en el Pabellón Cultural, en el municipio de Los Cabos.

“Este 28 de octubre nos reunimos para alzar la voz por quienes ya no pueden hacerlo. Invitamos a todas las personas que tengan un familiar, amigo o conocido desaparecido, o que simplemente quieran acompañar y solidarizarse con las familias que buscan, a unirse con nosotros”, señalaron.

“No dejemos que el silencio se vuelva costumbre. Sigamos exigiendo verdad, justicia y memoria”, agregaron.

El Tip: El hallazgo más reciente que reportó el colectivo fue el pasado 5 de octubre en la carretera La Paz-San Juan de la Costa, donde se descubrieron dos fosas clandestinas.

Recientemente, La Razón publicó que el número de fosas clandestinas localizadas en Baja California Sur en los tres años completos de la actual administración que encabeza Víctor Castro Cosío tuvo un incremento de 44 por ciento, al contrastarse con el mismo periodo de la de su antecesor Carlos Mendoza Davis.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, durante los primeros tres años completos de gobierno del exmandatario Mendoza Davis, del 2016 al 2018, se encontraron 18 fosas clandestinas, en tanto que con el del morenista Víctor Castro se tiene registro de 26.

De acuerdo con el colectivo Búsqueda x la Paz en un mensaje publicado en sus redes sociales el pasado 29 de septiembre, en lo que va de 2025 han encontrado 61 entierros clandestinos y un total de restos de 85 osamentas.

Los colectivos denunciaron que tan sólo del 24 de agosto al 21 de septiembre fueron localizadas 15 fosas clandestinas con 24 osamentas humanas, de las cuales 19 posiblemente son de hombres y cinco de mujeres.