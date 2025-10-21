Llega crucero Royal Princess a Mazatlán; turismo de cruceros suma 446 mdp

El imponente crucero “Royal Princess” atraca en el puerto de Mazatlán, la embarcación número 75 que llega en lo que va del año.

Este martes, el crucero “Royal Princess” arribó a la costa de Mazatlán, Sinaloa y se convirtió en la embarcación número 75 que llega a puerto sinaloense en este año, con lo que se consolida el turismo de cruceros en la entidad, que ya suma más de 446 millones de pesos (mdp) en derrama económica.

"Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a su diversificación turística, de gastronomía y hospitalidad, lo que le permite brillar como uno de los destinos predilectos de los cruceros internacionales, que este año han elegido al puerto en sus rutas para que sus pasajeros disfruten de sus playas, atractivos turísticos y exquisita gastronomía”, destacó Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa.

Este crucero cuenta con 3 mil 600 pasajeros a bordo, con lo que suman más de 283 mil visitantes provenientes de las 75 embarcaciones que llegaron a Sinaloa este año con fines turísticos.

Pasajeros del crucero “Royal Princess” recorren la ciudad de Mazatlán en las tradicionales “Pulmonías”. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Los turistas nacionales e internacionales del “Royal Princess” realizaron recorridos por la ciudad en las tradicionales “Pulmonías”-vehículos abiertos de transporte turístico-para conocer los principales atractivos turísticos y realizar paseos por la zona rural.

Con el arribo de estas embarcaciones, Sinaloa se consolida como uno de los destinos de playa más atractivos en el país para el turismo nacional y extranjero, que podrá disfrutar de su singular gastronomía de mar y actividades como buceo con tiburones, interacción con lobos marinos, entre otras.

