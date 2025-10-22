Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, mantiene mesas de trabajo con sectores de Cancún y Tulum

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, se reunió este miércoles con empresarios del sector en Quintana Roo para, en el marco de las mesas de trabajo, mejorar el flujo de visitantes a localidades como Cancún y Tulum y facilitar el acceso a las playas.

En dicha reunión, el propósito fue de definir estrategias conjuntas de promoción turística y fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado, impulsando así el bienestar y el desarrollo económico del estado, se precisó

“En el marco del Cancún Travel Mart 2025, nos reunimos junto a la gobernadora Mara Lezama y el secretario de Turismo, Bernardo Cueto, con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Hoteles de Cancún, para fortalecer los mecanismos de promoción de este gran destino, favorito de miles de visitantes nacionales y extranjeros”, escribió en sus redes la funcionaria federal.

En tanto, Mara Lezama agradeció la presencia de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, quien junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum proporcionan su apoyo incondicional a Quintana Roo.

En el marco del Cancún Travel Mart, junto a la secretaria de Turismo de México, @josefinarodzam, nos reunimos con representantes del sector hotelero y empresarial, para definir estrategias conjuntas que impulsen la promoción turística de #QuintanaRoo.



