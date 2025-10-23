Asesinan en Veracruz a Javier Vargas Arias, empresario citrícola

La violencia volvió a sacudir al norte de Veracruz. Este jueves fue asesinado Javier Vargas Arias, empresario dedicado al cultivo y comercialización de cítricos, principalmente limón y naranja, en el municipio de Álamo Temapache, una de las zonas agrícolas más productivas del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió durante la tarde en el ejido Jardín Nuevo, cuando el empresario circulaba en su vehículo. Sujetos armados, a bordo de una camioneta, le cerraron el paso y abrieron fuego en su contra.

Vargas Arias fue trasladado al Hospital General de Álamo, donde falleció minutos después de ingresar.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones ni se ha establecido un posible móvil del crimen.

Javier Vargas Arias era conocido entre productores locales por su participación en el comercio de cítricos, una de las principales actividades económicas del municipio.

La región de Álamo Temapache aporta un alto porcentaje de la producción nacional de naranja y limón, aunque en los últimos años ha enfrentado múltiples desafíos: bajos precios, problemas climáticos e incluso extorsiones ligadas a grupos delictivos.

La noticia generó conmoción entre habitantes y productores, quienes expresaron su indignación en redes sociales.

Organizaciones agrícolas y líderes locales exigieron a las autoridades reforzar la seguridad en la zona, señalando que los ataques contra empresarios y transportistas del sector han aumentado.

Veracruz ha sido en los últimos años uno de los estados con mayores índices de violencia en el país, y los municipios del norte, como Álamo Temapache y Tihuatlán, registran frecuentes enfrentamientos y delitos de alto impacto.

La Fiscalía estatal reiteró que continuará las investigaciones para identificar a los agresores y pidió a la población aportar cualquier información que ayude a esclarecer el homicidio.

MSL