Más de 400 elementos vigilarán el Festival Cultural de Calaveras 2025, en Aguascalientes

Ya se encuentra listo el operativo de seguridad para el Festival Cultural de Calaveras 2025, en Aguascalientes, a desarrollarse del 24 de octubre al 2 de noviembre; el objetivo es garantizar que las y los visitantes disfruten de esta festividad en un ambiente de alegría, paz y tranquilidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Antonio Martínez Romo, detalló que en esta estrategia participa personal de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como cuerpos de emergencia, rescate y protección civil.

“Estamos listos, preparados y trabajando en los diferentes esquemas para garantizar el orden y el desarrollo seguro de esta fiesta; tenemos una coordinación total entre la Policía Estatal, la Policía del Municipio de Aguascalientes, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes”, subrayó.

Precisó que el operativo contempla el despliegue de más de 400 elementos de todas las corporaciones e instituciones que participan, en toda el área del Festival Cultural de Calaveras, que este año incluye la calle Venustiano Carranza, el Jardín de San Marcos, el andador J. Pani y la explanada de Expoplaza, hasta llegar a la Megavelaria; comentó que se reforzará la vigilancia en accesos, zonas de alta concurrencia y puntos estratégicos para prevenir cualquier incidente.

El secretario de Seguridad Pública del Estado dijo que, como parte del operativo, también se mantendrá vigilancia permanente en las carreteras para monitorear la llegada de turistas y garantizar su seguridad; además de que la presencia de elementos de seguridad se extenderá a otros puntos clave de la ciudad capital, como panteones y zonas comerciales.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a disfrutar de esta fiesta en completo orden y a colaborar con las autoridades. “Es fundamental la participación de la sociedad, juntos podemos hacer de este festival una experiencia segura y exitosa para todos”, concluyó.

FGR