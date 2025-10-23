Samuel García y Mariana Rodríguez impulsan programa ‘Ayudamos a las Mujeres’ en Juárez.

Con el objetivo de ayudar a todas las mujeres cuidadoras de familia, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú, Titular de AMAR a Nuevo León, encabezaron la entrega de tarjetas del Programa “Ayudamos a las Mujeres” en Juárez.

Acompañado de la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González y el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, el Mandatario estatal destacó que este programa es un paso decisivo hacia la justicia social y la equidad en el estado.

“Hoy Nuevo León va a tener nuevas Carreteras, nuevas líneas del Metro, nuevos camiones, nueva policía, nueva presa y encima, el programa social más importante en la historia de Nuevo León, que genera justicia, que genera equidad y que reconoce todo lo que ustedes hacen por su familia y por Nuevo León”.

El Gobernador anunció que las madres jefas de familia pasarán de recibir 800 pesos a 2 mil pesos mensuales, y subrayó que este apoyo ya está garantizado para los próximos dos años.

“Les pido que pasen la voz, que compartan y puedan tener al mes los dos mil pesos, para lo que ustedes quieran, ustedes son las mejores en saber en qué se va a gastar esto”.

Así mismo, y gracias al trabajo del Secretario General, Miguel Flores, el Gobernador anunció que como parte de los apoyos para las mujeres, se brindará servicio gratuito de transporte público de 10:00 a 13:00 horas.

Por su parte, Mariana Rodríguez subrayó que el programa nace del reconocimiento al esfuerzo de las mujeres de Nuevo León.

“Cuando una mujer se siente acompañada, su fuerza no solo sostiene un hogar sino toda la comunidad; por ustedes es que nace este programa ‘Ayudamos a las Mujeres’, porque su esfuerzo es lo más valioso”.

Hoy junto @marrdzcantu, @MarthaHerreraNL y mi compadre Félix Arratia, continuamos la entrega de la tarjeta "Ayudamos a las Mujeres" para las jefas de familia de Júarez, con la cual contarán con 2 MIL pesos mensuales y acceso a todos los servicios del programa Ayudamos con la… pic.twitter.com/0TuMpuDau2 — Samuel García (@samuel_garcias) October 24, 2025

También hizo un llamado a mantener la esperanza y la unidad para salir adelante.

“Yo sé que se necesita mucha fuerza para salir adelante todos los días, incluso cuando ni siquiera hay fuerzas… y ustedes son el vivo ejemplo de que esto sí se puede y que lo vamos a lograr en conjunto”.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, destacó el acompañamiento integral del programa, que va más allá del apoyo económico.

“No solo es dinero; este apoyo viene acompañado de salud, de educación, de transporte y de respaldo al emprendimiento. Todo esto tiene un propósito: fortalecer la economía de los hogares de Nuevo León y reconocer el trabajo que las mujeres realizan todos los días”.

En el evento se instalaron módulos de testamentos, preinscripción a programas sociales y espacios para la entrega de tarjetas, consolidando así una jornada de inclusión, reconocimiento y esperanza para miles de mujeres juarenses.

Organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el evento reunió a autoridades estatales y municipales, entre ellos el Alcalde Félix Arratia Cruz, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, la Secretaria de Igualdad e Inclusión Martha Herrera González, y el Coordinador del Gabinete de Igualdad y Secretario de Participación Ciudadana Daniel Acosta Fregoso.

Además del Secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, y el diputado local, Mario Salinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR