Sinaloa rebasa los 9 mil mdp en inversión minera durante el Gobierno de Rocha Moya

Sinaloa se consolida como uno de los nuevos polos de atracción para la inversión minera en México. Durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, la inversión en este sector ha superado los 9 mil 100 millones de pesos, de acuerdo con el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, cifra que duplica la meta óptima de 4 mil 500 millones de pesos establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

El funcionario destacó que entre los municipios con mayor dinamismo en la actividad minera destacan Choix, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Concordia y El Rosario, donde se desarrollan proyectos que contribuyen a la diversificación económica y la generación de empleos.

En este contexto, el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez y el secretario de Economía, sostuvieron una reunión con representantes del corporativo McEwen Mining para dar seguimiento al proyecto Fénix, que la Compañía Minera Pangea —filial del grupo— desarrollará en el municipio de Mocorito.

Durante el encuentro participaron Adrián Blanco, director general México y Estados Unidos de McEwen Mining, y Santiago Grande, director de Operaciones de Compañía Minera Pangea, empresa con presencia en la región desde 2005.

Velarde Cárdenas subrayó que la minería representa un sector clave para el desarrollo regional y nacional, y que el Gobierno de Sinaloa mantiene un diálogo permanente con las empresas para garantizar inversiones con sentido social y ambientalmente responsables.

“Este tipo de proyectos reflejan la confianza que las empresas mineras mantienen en Sinaloa. Desde el Gobierno del Estado impulsamos inversiones que generen empleo y desarrollo regional, bajo un enfoque de sustentabilidad. El proyecto Fénix representa una oportunidad importante para Mocorito y para seguir fortaleciendo el sector minero sinaloense”, expresó.

Por su parte, el director de Minería de la Secretaría de Economía local, Omar Juan Núñez, precisó que el proyecto Fénix, que iniciará próximamente, contempla una derrama económica de 160 millones de dólares y permitirá incrementar la generación de empleo de 100 a cerca de 500 puestos directos e indirectos. En la zona se han identificado reservas de oro y plata que consolidan a Mocorito como un punto estratégico dentro del mapa minero nacional.

“La minería es una actividad que impulsa el desarrollo de comunidades enteras. En Mocorito, el proyecto Fénix traerá empleo, derrama económica y nuevas oportunidades para las familias de la región, con una operación responsable y comprometida con el medio ambiente”, señaló Omar Juan Núñez.

Con proyectos como este, Sinaloa reafirma su compromiso con la atracción de inversiones sostenibles, la generación de empleos formales y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, posicionándose como un actor relevante en la nueva etapa de crecimiento minero en México.

