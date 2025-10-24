Asesinan a otro empresario citrícola, ahora en Veracruz

En un operativo, la policía de Álamo Temapache, en imagen de archivo.

Otro empresario citrícola fue asesinado ayer, ahora en la región norte de Veracruz.

La víctima fue identificada como Javier Vargas Arias, quien se dedicaba a la comercialización de naranja y que fue atacado a balazos por cuatro personas que viajaban a bordo de una camioneta en el territorio del municipio Álamo Temapache.

De acuerdo con reportes locales, los hechos ocurrieron en el ejido Jardín Nuevo alrededor de las 5:30 de la mañana del jueves, cuando los agresores pasaron en su vehículo y le dispararon varias veces, para enseguida escapar.

TE RECOMENDAMOS: Fallecieron siete personas Capturan a chofer por accidente de Tufesa

El Dato: En Álamo Temapache también se dio en julio el hallazgo sin vida de la maestra y taxista Irma Hernández, quien fue secuestrada seis días antes por un grupo armado.

El empresario recibió al menos tres impactos de bala, por lo que fue trasladado de manera inmediata al Hospital General de Álamo, donde posteriormente se reportó su deceso.

Al lugar de los hechos llegaron autoridades de seguridad y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quienes acordonaron la zona y localizaron en el piso siete casquillos percutidos.

Vargas Arias era originario de Zacatlán, Puebla, y tenía 43 años. Una de sus principales actividades era la compra y venta de naranja.

43 años tenía la víctima y era originaria de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento se desconocen las líneas de investigación y tampoco hay alguna persona detenida por la agresión.

Tampoco se conoce el móvil del ataque en esta región, que es considerada como la “capital mundial de la naranja” debido a su relevante producción de esa fruta, en donde los productores viven aterrados debido a la cadena de extorsiones de que son sujetos por parte de los cárteles del narcotráfico.

La muerte de Javier Vargas Arias es la segunda ocurrida esta semana en la cual las víctimas son empresarios dedicados a la misma actividad productiva.

Apenas el lunes pasado, el empresario citrícola Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, fue asesinado a balazos por presuntos criminales y su cuerpo fue localizado dentro de su camioneta en ese municipio de la Tierra Caliente.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo de Bravo Manríquez, quien se dedicaba a la producción de limón, fue localizado cerca de la carretera Apatzingán-Presa del Rosario y su cuerpo presentaba signos de violencia y tortura.

Bernardo Bravo era encargado del Tianguis Limonero de Apatzingán, el principal centro receptor de este cítrico en Michoacán y apenas hace unos días había vuelto a alzar la voz por los bajos costos del fruto, aunado a las extorsiones que los limoneros tienen que pagar a cinco cárteles del narcotráfico.

En el caso del nuevo asesinato en Veracruz, en los últimos meses el municipio de Álamo Temapache y el norte del estado han sido escenarios de diversos hechos de violencia, como el secuestro de una joven, el motín y riña en el penal de Tuxpan —que dejó ocho muertos— y el esparcimiento de restos humanos en la carretera Poza Rica-Cazones, así como ataques a los elementos de la Guardia Nacional.

Por estos hechos, el pasado 19 de agosto 300 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina iniciaron intensos patrullajes en varios municipios del norte de la entidad, con el fin de reforzar las tareas de seguridad.