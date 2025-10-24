Sinaloa entre los cinco estados sin montos por aclarar ante la ASF

Gracias a la buena gestión, transparencia y cumplimiento normativo del gasto federalizado, Sinaloa se ubica entre las 5 entidades federativas sin montos por aclarar ante la Auditoria Superior de la Federación. Así lo dio a conocer, el Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, durante la presentación de la Segunda Entrega de Informes de Auditoría, correspondientes a la Cuenta Pública 2024, ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Auditor Superior, reconoció la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya, en la que, a través de procesos ordenados, el uso de los recursos públicos del orden federal se ejerza de manera correcta y eficiente, como se constató en la Primera Entrega de Informes presentada en junio de 2025, en la que Sinaloa también fue una de las entidades sin montos pendientes por aclarar.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

“Destaca el hecho que los gobiernos de las ciudades de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no tuvieron montos por aclarar, por lo que reconocemos el esfuerzo y resultado obtenido en esta etapa”, subrayó el funcionario federal.

La Segunda Entrega de Informes de Auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2024, comprendió la fiscalización total de 9.2 billones de pesos, ejecutados por más de 6 mil entes públicos en el país, del cual derivaron en observaciones 4 mil 606.7 millones de pesos.

Del total del monto observado, el 89% corresponde a los estados de la República y el 11% a entes federales, relacionado con el gasto en salud, educación, saneamiento financiero, deuda y pensiones, así como, infraestructura física, resultado de la práctica de 357 auditorías a nivel nacional.

Respecto a Sinaloa cabe precisar que, para este segundo informe se auditaron 12 fondos con un total de 32 mil 635 millones de pesos, posicionando a Sinaloa, junto a Zacatecas, Quintana Roo y Querétaro, como las únicas entidades que no tienen montos por aclarar en ambas entregas del ejercicio 2024.

El Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, informó que gracias a la buena gestión, transparencia y cumplimiento normativo del gasto federalizado, Sinaloa se ubica entre las 5 entidades federativas sin montos por aclarar ante la ASF… pic.twitter.com/HuEk4Yzg8n — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 24, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR