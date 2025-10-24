… Y en Coahuila escala temor en municipios clave

Agentes estatales durante un operativo en Coahuila, en imagen de archivo.

Son las ciudades de más relevancia estatal; concentran 50% de la población

Tres de los municipios neurálgicos en el desarrollo socioeconómico de Coahuila, y que concentran el 55 por ciento de la población del estado, tuvieron una escalada en la percepción de inseguridad pública entre los ciudadanos.

Se trata de su capital Saltillo, de Torreón y de Matamoros —este último conforma, junto con Torreón, la región lagunera—. Los dos primeros son los de mayor relevancia en la dinámica del estado, que antes era destacado por sus condiciones de seguridad y que hoy es gobernado por Manolo Jiménez.

En el caso de Saltillo, este indicador, dado a conocer este jueves por el Inegi, pasó de 21.7 por ciento de la población que manifestó sentirse insegura en los espacios públicos en el tercer trimestre del 2024, a 23.1 puntos porcentuales en el mismo periodo de este año.

El Dato: La desconfianza ciudadana hacia las instituciones, resultado de la impunidad, explica el subregistro en los reportes de incidencia delictiva, según Causa en Común.

Y donde se dio un salto cuantitativo notable es en Torreón, donde, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), escaló 12.1 unidades porcentuales, al pasar de 31.3 por ciento de los ciudadanos que manifestaron vivir con temor a ser víctimas de algún delito, a 43.4 puntos en el mismo periodo julio-septiembre.

Del caso de Matamoros no se proporcionan cifras, pero la que reporta en su conjunto la ENSU para la región de la Laguna —que incluye también a Torreón y a los municipios duranguenses de Gómez Palacio y Lerdo— repuntó 14.5 puntos, al sumar ahora 48.8 por ciento de la población que manifestó su sensación de inseguridad, desde el 34.3 por ciento en el tercer periodo trimestral del 2024.

El ejercicio estadístico del Inegi también reveló un incremento durante el segundo y tercer trimestre del 2025 en el porcentaje de población de 18 años y más que experimentó conflictos o enfrentamientos en Saltillo, capital y ciudad más poblada de Coahuila.

*3.1 millones de habitantes en Coahuila; 1.6, en Saltillo y Torreón

En Saltillo, durante el segundo trimestre, el 29.1 por ciento de la población experimentó conflictos o enfrentamientos en su ciudad. Esta cifra tuvo un aumento significativo para el tercer trimestre del año, pues pasó a 36.8 el porcentaje de gente que tuvo conflictos o enfrentamientos.

Cabe destacar que la ciudad de Torreón, la segunda más poblada de Coahuila, fue de las ciudades con menor porcentaje de población que consideró efectivo al gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas.

La ENSU se realizó del 26 de agosto al 12 de septiembre pasados en 27 mil 130 viviendas de 91 áreas urbanas (ciudades) de interés, incluidas las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Este repunte en la percepción de inseguridad coincide con un incremento en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en el estado, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, cuyos resultados fueron publicados el pasado 18 de septiembre.

El Tip: El 34% de la población del país opina que, en los próximos 12 meses, la situación de inseguridad en su ciudad seguirá igual.

De acuerdo con la ENVIPE 2025, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en la entidad tuvo un incremento en robo total o parcial del vehículo, amenazas, robo a casa habitación, extorsión y robo en calle o transporte público.

Para el 2024, de los 532 mil 936 delitos estimados en el estado de Coahuila, la víctima estuvo presente en 47.6 por ciento de ellos, lo que representa, en términos absolutos, 253 mil 784 personas.

De los 532 mil 936 delitos estimados en la entidad, en 86.6 por ciento de los casos la víctima manifestó haber sufrido daño y en el 60.2 por ciento de los casos el daño fue de tipo económico.

La ENVIPE determinó que, para el 2024, en el estado de Coahuila el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 4.8 mil millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 4 mil 371 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

Recientemente, la organización Causa en Común publicó su análisis de “Incidencia delictiva y algunas anomalías 2025”, en el que el estado de Coahuila aparece entre los estados con probable manipulación de las cifras de incidencia delictiva por parte de la fiscalía estatal.

De acuerdo con la organización no gubernamental, hay un subregistro de cifras que tiene como fin diluir el número de delitos de alto impacto no sólo en el caso de los homicidios dolosos, sino también de los secuestros y de la trata de personas.

Causa Común señala, por ejemplo, que en las cifras de homicidio culposo, al tratarse de un delito de carácter no intencional, cabe esperar que su comportamiento estadístico mantenga oscilaciones alrededor de un promedio constante; sin embargo, incrementos repentinos o sostenidos pueden constituir anomalías.

Coahuila reportó una supuesta disminución de 21 por ciento en el número de víctimas de homicidio doloso, mientras que las de “otros delitos contra la vida y la integridad” aumentaron 23 por ciento.

Coahuila reportó 172 víctimas de homicidio culposo, en contraste con 52 víctimas de homicidio doloso.

Refirió una disminución de 21 por ciento en número de víctimas de homicidio doloso, mientras que las de “otros delitos contra la vida y la integridad” crecieron 23 por ciento.

En feminicidio, reportó una de las variaciones más significativas: -60 por ciento.

También sobre personas desaparecidas dio cuenta de una las variaciones más significativas: -54 por ciento.

Es una de las siete entidades que no reportó víctimas de secuestro, lo que contrasta con el número de víctimas de “otros delitos contra la libertad” reportadas en el mismo periodo: -100 por ciento.

Coahuila reportó tres víctimas de trata de personas, en contraste con 183 víctimas de “otros delitos contra la sociedad”.

En narcomenudeo, señaló reducción de 38 por ciento.

En cambio, reportó 10,262 casos de violencia familiar, para un incremento de 12 por ciento.

De igual manera, en robo a transeúnte señaló un repunte de 53 por ciento.

Únicamente mencionó un caso de robo a transportista con violencia.