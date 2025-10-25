Ante más de 18 mil aficionados, el Mazatlán FC y el América hacen vibrar el Estadio El Encanto

La emoción por el esperado duelo entre el Mazatlán FC y el América se respiró desde temprana hora afuera y adentro del Estadio El Encanto, en Sinaloa, donde entre gritos, música y la efervescencia de más de 18 mil espectadores arrancó la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX teniendo como casa a la Perla del Pacífico.
La experiencia de disfrutar un partido de Primera División y salir a festejar el triunfo del equipo favorito en el malecón frente a la playa en un ambiente familiar solo es posible en el puerto sinaloense, para lo cual Gobierno del Estado ubica de manera estratégica en los alrededores del estadio y las zonas de fiesta a elementos de seguridad, protección civil y cuerpos de auxilio.
Los turistas y locales que tuvieron la oportunidad de apoyar desde las gradas y las butacas a los Cañoneros y a las Águilas, generaron una importante derrama económica que se suma a quienes desde los diferentes bares y restaurantes acudieron a departir festejando con amigos y familia de estos eventos de talla nacional que impulsan el turismo deportivo en nuestro estado.
La diversificación del turismo ha permitido a Sinaloa aprovechar al máximo la amplia infraestructura de Mazatlán y desarrollar nuevas oportunidades de negocio mientras mejora el nivel de las experiencias disponibles.
