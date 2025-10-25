Ante más de 18 mil aficionados, el Mazatlán FC y el América hacen vibrar el Estadio El Encanto

La emoción por el esperado duelo entre el Mazatlán FC y el América se respiró desde temprana hora afuera y adentro del Estadio El Encanto, en Sinaloa, donde entre gritos, música y la efervescencia de más de 18 mil espectadores arrancó la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX teniendo como casa a la Perla del Pacífico.

La experiencia de disfrutar un partido de Primera División y salir a festejar el triunfo del equipo favorito en el malecón frente a la playa en un ambiente familiar solo es posible en el puerto sinaloense, para lo cual Gobierno del Estado ubica de manera estratégica en los alrededores del estadio y las zonas de fiesta a elementos de seguridad, protección civil y cuerpos de auxilio.

Los turistas y locales que tuvieron la oportunidad de apoyar desde las gradas y las butacas a los Cañoneros y a las Águilas, generaron una importante derrama económica que se suma a quienes desde los diferentes bares y restaurantes acudieron a departir festejando con amigos y familia de estos eventos de talla nacional que impulsan el turismo deportivo en nuestro estado.

TE RECOMENDAMOS: Infraestructura en la entidad Ricardo Gallardo anuncia paquete de 20 grandes obras por cinco mil millones de pesos

La diversificación del turismo ha permitido a Sinaloa aprovechar al máximo la amplia infraestructura de Mazatlán y desarrollar nuevas oportunidades de negocio mientras mejora el nivel de las experiencias disponibles.

⚽🔥 ¡Mazatlán vive la emoción del fútbol! El duelo @MazatlanFC vs @ClubAmerica arrancó con más de 18 mil espectadores en el Estadio El Encanto, entre gritos, música y ambiente familiar frente a la playa. Un espectáculo que no solo enciende la pasión por el deporte, ¡Sino que… pic.twitter.com/kStFbgN2xe — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR