Julio Menchaca acompaña entrega de apoyos directos a damnificados por lluvias en Hidalgo

Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, acompañó la primera entrega de apoyos económicos en los municipios de Metztitlán y Zimapán, por parte del Gobierno de México en favor de las familias afectadas por las lluvias torrenciales en la entidad.

Desde Metztitlán, el mandatario estatal aseguró que el gobierno respalda al pueblo hidalguense ante la emergencia que se registra, pues destacó la coordinación que existe entre su administración y la de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha visitado en tres ocasiones el estado para coordinar las acciones de atención integral.

“Este es un ejemplo de cómo el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales y la sociedad civil son solidarios para poder atender esta tragedia”, señaló al detallar que cada familia recibirá una cuponera válida para dos despensas, enseres domésticos, que entregarán directamente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y la cantidad de 20 mil pesos en efectivo para adquirir lo más urgente.

Gobernador Julio Menchaca encabeza entrega de apoyos en Metztitlán. ı Foto: Cortesía

En ese sentido, en el municipio de Zimapán, Julio Menchaca atestiguó la entrega de órdenes de pago a pobladores de distintas localidades, a quienes reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto, dando seguimiento a la entrega de apoyos para realizar el proceso de manera ordenada y transparente, a fin de salir adelante de esta emergencia.

“El día de hoy se les va a entregar el primer apoyo derivado de la afectación que tuvieron en sus viviendas, en sus cultivos, en sus negocios o en sus comercios”, puntualizó Jesús Salvador Valencia Guzmán, subsecretario de Bienestar del Gobierno de México, quien adelantó que posteriormente se otorgará otro apoyo económico derivado del censo que se desarrolla casa por casa.

Gobernador Julio Menchaca entrega apoyos en Zimapán. ı Foto: Cortesía

El funcionario federal agregó que la Presidenta Claudia Sheinbaum está pendiente de los cinco estados afectados, entre los que se encuentra Hidalgo, por lo que reiteró que no dejará sin apoyo a ninguna familia hidalguense.

Al respecto, Susana Rivera Cano y Hermilo Trejo Rangel, presidentes municipales de Metztitlán y Zimapán, respectivamente, externaron su agradecimiento al gobernador Julio Menchaca, a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a las miles de servidoras y servidores públicos que participan en labores de limpieza, entrega de insumos, levantamiento de información, apertura de caminos y diversas atenciones que se brindan.

cehr