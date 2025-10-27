Asamblea del PAN Campeche termina en pelea: militantes se enfrentan a sillazos y empujones | VIDEO

Militantes del PAN en Campeche protagonizaron una riña durante la elección interna del Consejo Estatal.

La asamblea estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche terminó en violencia la tarde del 27 de octubre de 2025, cuando militantes se enfrentaron a golpes, empujones y sillazos durante la renovación del Consejo Político Estatal y la elección de delegados ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El encuentro, celebrado en un hotel del malecón de la capital campechana, se salió de control tras la llegada de la exdiputada Nelly Márquez Zapata, cuya presencia provocó reclamos y acusaciones entre los asistentes.

Testigos relataron que la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física entre dos grupos internos del partido.

De acuerdo con los reportes, el enfrentamiento comenzó cuando se cuestionó la legitimidad de los delegados supernumerarios electos en las asambleas municipales.

En medio de los señalamientos, surgió la primera riña entre Márquez y Gabriel Guerra Sandoval, electo delegado estatal, lo que derivó en golpes entre militantes de ambos bandos. Entre los involucrados se identificó también a Alejandro Calderón y Paco Márquez.

Durante el tumulto, el diputado local Josué Rodríguez Golib fue golpeado en la cabeza con una silla, hecho que provocó un nuevo estallido de violencia dentro del salón. “Fue una emboscada. Golpearon por la espalda y huyeron como cobardes”, denunció uno de los asistentes en declaraciones recogidas por Astillero Informa.

A pesar del caos, las autoridades partidistas confirmaron que el proceso de elección concluyó en hora y media. El nuevo Consejo Estatal quedó conformado por 80 militantes, y se ratificó la elección de Nelly Márquez Zapata y Jorge Nordhausen Carrizales como delegados nacionales, en cumplimiento con la paridad de género.

Sin embargo, como apuntaron medios locales, estos hechos dejaron en evidencia la profunda división interna que enfrenta el PAN en Campeche.

A propósito, el Comité Estatal aún no emite una postura oficial sobre los incidentes.

