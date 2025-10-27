Ataques dejan 7 muertos en la Tarahumara

Dos ataques armados ocurridos la madrugada del domingo en el municipio de Guachochi, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, dejaron siete personas fallecidas y otras seis heridas de gravedad.

De acuerdo con reportes periodísticos locales, ocurrieron balaceras en dos hechos distintos: uno en la colonia Turuseachi, cuando un comando fuertemente armado accionó sus armas en contra de personas que se encontraban en la vía pública.

La otra agresión ocurrió en las inmediaciones de la colonia Rancho Seco, en donde una familia que se encontraba a bordo de una camioneta fue privada de la vida, también a balazos.

El Tip: La Fiscalía estatal identificó a las víctimas de los ataques, entre ellos un profesor y su familia, quienes habrían sido confundudos con un grupo antagónico rival.

De acuerdo con los informes, en la camioneta viajaba un profesor junto con su hija y esposa y, según versiones preliminares, el ataque habría sido producto de una confusión entre grupos criminales.

En un comunicado, la presidencia municipal de Guachochi exhortó a las autoridades de seguridad federal, estatal y a las Fuerzas Armadas a “continuar e intensificar las estrategias conjuntas para frenar hechos lamentables como éste y todo acontecimiento que vulnere la paz de la sociedad”.

35 homicidios en Guachochi de enero a septiembre

La autoridad también señaló que este hecho llena de “dolor y consternación”, pues varias vidas se apagaron injustamente, “víctimas de actos de violencia que nos indignan y nos lastima profundamente como sociedad”.

“Estos acontecimientos nos duelen a todos, porque cada pérdida inocente es una herida que atraviesa el corazón de nuestra Sierra Tarahumara. Pero también deben llamarnos a la reflexión y a la unidad, a no acostumbrarnos a la violencia.