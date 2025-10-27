Bloqueos CDMX y Edomex hoy: qué vialidades ya liberaron ‘piperos’

Bloqueos viales en el Estado de México y la Ciudad de México.

A casi doce horas del inicio de bloqueos viales por conductores de pipas, en protesta por el cierre de pozos de agua clandestinos en el Estado de México, manifestantes han liberado algunas de las vialidades que conectan con la Ciudad de México.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), poco antes de las 16:00 horas, los manifestantes se retiraron de la autopista México-Pachuca, a la altura del distribuidor vial de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Ermita Iztapalapa

En la misma demarcación, personal de purificadoras de agua levantaron el bloqueo que mantenían en el el cruce de la Calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur.

Eje Central Lázaro Cárdenas

Sin embargo, persiste otro bloqueo sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Progreso Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde, por momentos, trabajadores reabren carriles para permitir temporalmente la circulación.

Plaza de Cobro San Marcos

Paralelamente, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó en la red social X el retiro de manifestantes de la autopista México-Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos con dirección a la Ciudad de México, aunque se registra carga vehicular.

Vía José López Portillo

Además, usuarios en redes sociales reportaron que los inconformes también han liberado ambos sentidos de la Vía José López Portillo, a la altura del DIF Ecatepec.

Tras la reapertura, la Línea 2 del Mexibús, que avanza sobre esta importante vialidad, reanudó de sus operaciones después de las 17:00 horas.

Avenida Central

También en Ecatepec, en la Avenida Central, la vía Morelos, la carretera México-Texcoco quedó reabierta la circulación, luego de que los manifestantes acordaron reuniones con autoridades mexiquenses, según N+ Foro.

¿Por qué hay bloqueos viales en CDMX y Edomex?

Las afectaciones viales suceden luego de la "Operación Caudal“ de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contra el robo y la comercialización ilegal de agua en 48 municipios.

Las acciones simultáneas derivaron en el cierre de 51 pozos ilegales, la clausura de 138 tomas clandestinas y la detención de siete personas.

Al respecto, la alcaldía Iztapalapa informó que, derivado del cierre de 120 tomas de agua, como parte de la Operación Caudal, no afecta el suministro del líquido a hogares en la demarcación.

“... las autoridades del Estado de México informaron que atienden esta situación y ya instalaron una mesa de trabajo con todas las partes", añadió en un comunicado.

