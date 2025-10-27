¿De qué murió el diputado Luis Fernando Chacón Erives de Chihuahua?

La política chihuahuense está de luto, pues falleció un diputado del Congreso local: Luis Fernando Chacón Erives, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que provocó sentidas reacciones entre sus compañeros legisladores.

El fallecimiento de Chacón Erives fue confirmado por varios legisladores, siendo uno de los más relevantes el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien se refirió al diputado como “un priista comprometido con su estado y con las causas del pueblo de México”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Luis Fernando Chacón Erives, nuestro Diputado Local del Distrito 13 en Chihuahua.



Un priista comprometido con su estado y con las causas del pueblo de México. Su partida representa una gran pérdida para el PRI.



Mi más sentido pésame a… pic.twitter.com/gsqELfFd8l — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2025

“Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Les expreso mi solidaridad y les acompaño con respeto en este momento tan doloroso. Descanse en paz”, escribió Moreno Cárdenas.

¿De qué murió Luis Chacón Erives?

La noticia del fallecimiento de Luis Chacón Erives causó conmoción en la política de Chihuahua, pues fue una noticia inesperada y que dejó un asiento vacío en el Congreso local.

Mientras que, tras las primeras horas de difundirse la noticia, se desconocía por completo la causa de muerte, reportes extraoficiales difundieron el probable motivo.

El CONALPRI lamenta profundamente su fallecimiento y expresa su solidaridad a sus padres, Rodolfo Chacón y Socorro Erives, y a su hija Lúa Fernanda.



Su compromiso y vocación de servicio permanecerán como legado. pic.twitter.com/743ExJIZyl — CONALPRI (@CONALPRI) October 26, 2025

Así, según reportes de medios locales, Chacón Erives falleció la madrugada del domingo 26 de octubre a causa de un infarto fulminante.

Chacón Erives, quien se encontraba en su municipio natal de Guerrero, Chihuahua, fue trasladado de emergencia a un hospital en Cuauhtémoc, pero falleció antes de llegar.

Se desconoce si el diputado ya presentaba problemas de salud, además de que familiares o cercanos al legislador no han confirmado esta versión.

Otras figuras de la política nacional y chihuahuense expresaron condolencias por el fallecimiento de Luis Fernando Chacón Erives, entre ellos la gobernadora del estado Maru Campos.

Envío mis oraciones y mi más sentido pésame a los familiares y amigos del diputado local Luis Fernando Chacón Erives, quien fuera un hombre comprometido y con gran vocación de servicio.



Deseo fortaleza y pronto consuelo en estos momentos de profundo dolor.



En paz descanse. pic.twitter.com/rhH5zucjAM — Maru Campos (@MaruCampos_G) October 26, 2025

“Envío mis oraciones y mi más sentido pésame a los familiares y amigos del diputado local Luis Fernando Chacón Erives, quien fuera un hombre comprometido y con gran vocación de servicio. Deseo fortaleza y pronto consuelo en estos momentos de profundo dolor”, escribió la mandataria estatal en X.

Recordar que el diputado suplente de Luis Fernando era Jaime Torres Amaya, quien se espera tome su curul para completar su periodo, o mientras se determina el proceso para elegir quién ocupe el cargo.

¿Quién era Luis Fernando Chacón Erives?

Luis Fernando Chacón era licenciado en Criminología y maestro en Administración Pública. Durante su carrera, ejerció varios cargos políticos y en el sector privado como:

Inició su carrera profesional como auxiliar en un despacho de investigación y luego en el Ministerio Público.

Ejerció cargos en ámbitos diversos como la Junta Municipal de Agua, la Operadora de Transporte ViveBus y la Fiscalía General del Estado.

Fue presidente municipal de Guerrero, Chihuahua, su municipio natal, de 2016 a 2018, donde dejó una importante huella de liderazgo y cercanía con la gente.

Fue electo diputado local en la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del distrito 13 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am