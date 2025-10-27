Gobierno del Estado ha dado respuesta a las demandas del magisterio oaxaqueño: Salomón Jara

El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz aseveró que su administración ha dado respuesta a las demandas del magisterio oaxaqueño, principalmente a la construcción del nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la asignación de presupuestos históricos para necesidades laborales y educativas.

Resaltó que la relación política construida por los Gobiernos de la Cuarta Transformación es muy diferente a la época de las administraciones neoliberales que atacaron y reprimieron a las y los maestros.

“Hoy hay diálogo, respeto y toda la disposición para atender las demandas viables y legítimas. Reiteramos el compromiso de la Cuarta Transformación con la mejora de la educación y condiciones de vida de todas y todos los maestros”, subrayó durante la conferencia de prensa celebrada en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

En este sentido, Salomón Jara Cruz destacó la disposición por parte del Gobierno Federal para escuchar al profesorado oaxaqueño a través de la mesa de diálogo celebrada con la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

También con el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama y la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez Amaya.

Respecto a la demanda del pago de horas extra por parte de profesores del nivel secundaria, el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez explicó que se han revisado 1 mil 385 expedientes, de los cuales, 568 pasaron un primer filtro.

Abundó que, de este último grupo, 358 educadores están cobrando desde el 15 de agosto; en tanto, en 210 casos, los pagos ya están autorizados por la SEP para este 30 de octubre. Por otra parte, 817 expedientes por aprobar fueron recibidos fuera de la fecha fijada por la federación.

“No hay desatención, por el contrario, hay comunicación permanente para que los temas que ellos plantean avancen. Entendemos que el posicionamiento del magisterio es que sí o sí haya un recurso extraordinario, pero el secretario Mario comentó que depende más de un tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, afirmó.

Para dar transparencia a este proceso, el IEEPO habilitó una liga electrónica para que las maestras y maestros puedan consultar el número de horas que les fueron distribuidas por su representación sindical y el nivel educativo.

