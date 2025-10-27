Huixquilucan continúa la entrega de más de 14 mil monederos electrónicos y becas municipales.

Para fortalecer la economía de las familias y apoyar a los estudiantes en sus gastos diarios, el Gobierno de Huixquilucan continúa con la entrega de 14 mil 500 apoyos de los programas Monedero Electrónico2025 y Becas Municipales a personas que viven con algún grado de vulnerabilidad, con la finalidad de construir un municipio con mejores oportunidades para todos.

Al reunirse con beneficiarios de la Zona Tradicional, en la Explanada Municipal, para hacer entrega de la tercera ministración de este apoyo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que la inversión total para las seis mil familias y ocho mil 500 estudiantes de nivel básico, media superior y superior, fue de 44 millones de pesos, lo que refleja una muestra clara del compromiso por fortalecer los programas sociales de Huixquilucan.

“Para respaldar los gastos diarios de nuestros estudiantes y cumplir con las necesidades básicas de la familia, el gobierno municipal hace la entrega de estas Becas y Monederos Electrónicos 2025, con la finalidad de apoyar su economía y construir un municipio con mejores oportunidades para todos”, apuntó Romina Contreras.

Aseguró que estos programas sociales se implementaron desde hace 10 años; sin embargo, gracias a las finanzas sanas, la transparencia en el manejo de recursos públicos, la continuidad y el trabajo en equipo 24/7, se han podido mantener y aumentar los montos de estos apoyos, e incrementar el número de beneficiarios, en apoyo de los sectores más vulnerables del territorio para que tengan mayor crecimiento y desarrollo.

Por su parte, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, destacó que el Gobierno de Huixquilucan, encabezado por la alcaldesa Romina Contreras, es el único en el país que durante los últimos 10 años ha logrado mejorar la calificación crediticia de manera consecutiva, lo que ha permitido mejorar y ampliar los programas sociales, las obras públicas en todo el territorio, así como la seguridad y los servicios públicos.

“Tenemos más de 70 mil beneficiarios con programas sociales en este gobierno municipal. Desde el 2016, hemos cambiado Huixquilucan. Hay una continuidad de gobierno, no hemos endeudado al municipio con un solo peso, al contrario, somos el único gobierno en el país que, durante 10 años, hemos mejorado la calificación crediticia de gobierno”, agregó el senador.

En representación de los beneficiados, Xóchitl Peña, agradeció a la presidenta municipal Romina Contreras por continuar con la entrega del Monedero Electrónico 2025 y Becas Municipales, ya que son de mucha ayuda para la economía familiar en el actual panorama que se presenta en el país, toda vez que este ingreso cubre sus gastos del día a día.

JVR