Mega Rodada del Terror termina en caos en Cuernavaca, Morelos

La Mega Rodada del Terror 2025 en Cuernavaca, Morelos, reunió a cientos de motociclistas que desfilaron caracterizados de monstruos, fantasmas y personajes terroríficos por las principales avenidas de la ciudad. Sin embargo, el evento terminó en destrucción y disturbios tras la cancelación de los actos programados.

Desde las 17:00 horas, los participantes comenzaron a concentrarse en la ciclopista de Río Mayo, para posteriormente partir a las 19:00 horas hacia el centro de Cuernavaca.

A lo largo del recorrido, miles de personas se reunieron para disfrutar del ambiente festivo, que combinaba la pasión por las motocicletas con el espíritu de Halloween. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al esperado cuando, cerca de la medianoche, se anunció que el concierto del grupo “Cachirula” sería cancelado por causas no especificadas.

#VIDEOS #RodadaDelTerror #BIKERS LES CANCELAN EVENTO.

En verdad ya estamos hartos de ver tanto vándalo, sin educación y principios. Escoria que se adueñan de calles para trasgredir a conductores y transeúntes. Renegados de la sociedad. #Cuernavaca #Morelos pic.twitter.com/0hYwQ74Cx4 — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) October 26, 2025

La frustración de los asistentes se desbordó en cuestión de minutos. De acuerdo con testigos, varios motociclistas derribaron las vallas de seguridad, irrumpieron en el escenario, para luego causar destrozos.

Algunos prendieron fuego a la carpa principal y a una motocicleta que sería sorteada como parte del evento. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de caos, con asistentes lanzando objetos y rompiendo mobiliario mientras otros trataban de huir del lugar.

Elementos de la policía local acudieron para controlar la situación y sofocar las llamas, aunque hasta el momento no se reportan heridos de gravedad. Vecinos de la zona denunciaron que el ruido, los incendios y las peleas se extendieron durante la madrugada, dejando daños materiales considerables.

#VIDEOS #BIKERS #RodadaDelTerror REPROBAMOS a nuestras autoridades por solapar y permitir este tipo de eventos que en nada abonan a la sociedad, sino todo lo contrario. UNA REVERENDA JALADA. Exigimos civilidad, paz, seguridad y tranquilidad. #INSEGURIDAD #Cuernavaca #Morelos pic.twitter.com/nEMs10phKW — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) October 26, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT