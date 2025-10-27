Salomón Jara arranca construcción del centro comercial ‘Parque Oaxaca’.

El Gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, colocó la primera piedra de lo que será el centro comercial y de entretenimiento “Parque Oaxaca”, un moderno espacio que transformará la capital del estado en un polo de desarrollo, inversión y bienestar para las y los oaxaqueños y en el que se ejercerá una inversión de 6 mil millones de pesos.

Ante el presidente del Consejo de Administración de Fibra Danhos, David Daniel Kabbaz Chiver, uno de los fideicomisos inmobiliarios más importantes del país; el Mandatario estatal expuso que este espacio, al igual que la Primavera Oaxaqueña, representa una nueva visión de desarrollo donde conjugan la inversión y el empleo, pero también inclusión, seguridad, identidad, bienestar y nuevas oportunidades de desarrollo.

“Hoy la entidad se ha convertido en uno de los estados con mayor crecimiento y dinamismo a nivel nacional”, señaló, al tiempo que refrendó a las y los inversionistas el acompañamiento del Gobierno del Estado para llevar a buen puerto este gran proyecto.

Este nuevo centro comercial se construirá en un predio de 40 mil metros cuadrados, en el emblemático sitio que albergó al Hotel Misión de los Ángeles; entre la Carretera Internacional, la Calzada Porfirio Díaz y las calles Nezahualcóyotl y Eucaliptos. Se creará un complejo moderno, sostenible y plenamente integrado al entorno urbano.

En su oportunidad, el director general de Fibra Danhos, Salvador Daniel Kabbaz Zaga reconoció el respaldo del Gobernador Jara Cruz para la realización de esta obra.

“Tenemos las puertas abiertas para brindar mayores oportunidades para las y los oaxaqueños, acorde a los principios de la Primavera Oaxaqueña: incluyente, sensible, sostenible y respetuoso de la identidad cultural de la entidad”, refirió.

Explicó que con la derrama económica se generarán 3 mil empleos anuales en la construcción y 4 mil permanentes, lo que representa importantes posibilidades para el desarrollo de la población.

OAXACA RECIBIRÁ UNA INVERSIÓN PRIVADA HISTÓRICA DE 6 MIL MDP DE LA EMPRESA FIBRA DANHOS PARA EL CENTRO COMERCIAL PARQUE OAXACA



Este lunes asistí al anuncio y colocación de la primera piedra del Parque Oaxaca, un proyecto de la empresa Fibra DANHOS que tendrá una inversión de 6… pic.twitter.com/zctk3COD0m — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 27, 2025

En tanto, el empresario Kabbaz Chiver señaló que será un espacio a la altura de las y los oaxaqueños para que puedan disfrutar en familia: divertirse, comer y comprar. “Gracias señor Gobernador y a las personas que hicieron posible este proyecto”, dijo.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz Robles destacó que invertir en el estado es invertir en su gente, su talento y su cultura. “En Oaxaca, estamos haciendo historia y se está haciendo lo que nunca antes se había realizado”, dijo.

Parque Oaxaca estará a cargo del arquitecto Mauricio Rocha Iturbide. Priorizará el uso de materiales naturales de la región, el saneamiento del río Jalatlaco y la preservación de árboles monumentales, además de obtener la certificación ambiental internacional LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental por sus siglas en inglés), que garantiza altos estándares en eficiencia energética, ahorro de agua y manejo responsable de residuos.

Contará con 122 locales comerciales, incluirá 120 espacios destinados a tiendas como Liverpool, cines, áreas de restaurantes y un gimnasio. La bolsa de trabajo privilegiará la contratación de residentes locales, entre ellos primeros empleos para juventudes oaxaqueñas, con el acompañamiento de los gobiernos estatal y municipal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR