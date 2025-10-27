Tren Maya lanza cortometraje que resalta la tradición de Pomuch, en Campeche.

El Tren Maya lanzó un nuevo cortometraje para mostrar cómo cada año se vive la tradición de Pomuch, en Campeche, un momento en el que los vivos y los recuerdos se encuentran.

El material, que lleva por nombre “Del Polvo a la Luz”, se publicó en la red social YouTube, con el objetivo de celebrar la tradición cultural milenaria, un viaje al corazón de México donde la vida y la memoria se entrelazan en un acto de amor eterno.

Así se realiza el Pomuch, en Campeche

En Pomuch, Campeche, las familias limpian los huesos de sus difuntos, cambian sus manteles bordados y comparten momentos llenos de amor, comunión y memoria.

“Aquí la muerte no significa ausencia, significa regreso”, se señaló en la producción del Tren Maya.

Se agregó que este ritual, único en México, es una manera de decir que el amor a la persona que partió no termina, solo cambia de forma.

La limpieza de los huesos se realiza antes del 1 y 2 de noviembre en los panteones de la región, en una forma de demostrar el cariño, respeto y memoria de los que ya no están

“La tradición del Pomuch es de siglos atrás. Es un ritual ancestral que desde los mayas viene llevándose a cabo y que con la inclusión de la religión católica ha sufrido un poco de cambios, pero que aún prevalece”, agregó Oscar Canhé, portador de la tradición.

El Pomuch es reconocido a nivel nacional por su particular tradición para el Día de Muertos, que consiste en desenterrar los huesos de los difuntos para limpiarlos y colocarlos en una caja con servilletas nuevas bordadas.

JVR