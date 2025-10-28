Asesinan al síndico de Penjamillo, Michoacán

El síndico asesinado, en una imagen del 27 de mayo pasado.

Roberto Ramírez Zárate, síndico del ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, fue asesinado a balazos por un comando mientras viajaba en la carretera que conecta el municipio de Numarán con la localidad de El Palmito, a la altura de la ranchería La Angostura.

De acuerdo con medios locales, el síndico regresaba a su domicilio tras dejar a su hija en casa de sus suegros, como acostumbraba hacerlo cada fin de semana, y viajaba en un Nissan Tsuru color guinda modelo 2017, cuando fue interceptado por personas no identificadas que abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el automóvil.

El ataque ocurrió cerca de las 11 de la noche del domingo, cuando los agresores impactaron principalmente las puertas del lado izquierdo: tres en la delantera y tres en la trasera.

El Dato: El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ratificó que la Fiscalía de Michoacán investiga el homicidio e incluso reportó que ya se registran avances en la indagatoria.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento del funcionario y notificaron a la Fiscalía Regional de La Piedad.

De acuerdo con reportes periodísticos locales, el síndico vestía una camisa azul de manga corta, pantalón de mezclilla claro y en la escena del crimen fueron localizados dos casquillos percutidos calibre .45 milímetros, una camisa cobrizada y una bala amorfa.

3 asesinatos de políticos en Michoacán en menos de 5 meses

Familiares del síndico revelaron, en entrevista con medios locales, que el funcionario no había recibido amenazas y tampoco se encontraba en alguna situación que pudiese haberlo colocado en riesgo.

La Fiscalía del Estado de Michoacán señaló que ya inició la carpeta de investigación relacionada con el homicidio del síndico del municipio de Penjamillo. Añadió que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de La Piedad para que se le practique la necropsia correspondiente y continuar con los trabajos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identificación del o los responsables.

La fiscalía no reveló avances sobre el móvil del crimen ni sobre los posibles responsables; sin embargo, dio a conocer que el vehículo fue asegurado y trasladado al corralón oficial.

El ataque contra Roberto Ramírez Zárate ocurre una semana después del asesinato del dirigente de los citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el pasado 20 de octubre.

Unos días antes de su muerte, Bravo Manríquez alzó la voz por los bajos costos del cítrico, aunado a las extorsiones que los limoneros tienen que pagar a cinco cárteles del narcotráfico.

Con el asesinato de Roberto Ramírez Zárate suman tres funcionarios de Michoacán asesinados en los últimos meses, ya que el pasado 6 de junio el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, fueron ultimados a balazos.

Casi 10 días después, el 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, fue asesinada a balazos junto con su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, en un ataque directo perpetrado frente a su domicilio particular.