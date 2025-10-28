Atacan un bar en Veracruz; 4 muertos

Aspecto de la policía de Veracruz, en imagen de archivo del 19 de marzo.

UNA BALACERA en el municipio de Atoyac, Veracruz, entre civiles y autoridades federales, dejó como saldo cuatro personas fallecidas.

De acuerdo con medios locales, el enfrentamiento ocurrió la madrugada del lunes en un bar ubicado en la comunidad de Potrero Nuevo.

Presuntamente la balacera ocurrió mientras elementos de la Policía Ministerial realizaban un operativo en el bar La Victoria, ubicado a una cuadra de la comandancia municipal, cuando fueron atacados a balazos por un grupo armado.

Este hecho obligó a que las autoridades locales suspendieran clases en los planteles educativos de la zona y ordenaran el cierre del Banco del Bienestar y de varios comercios.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado y peritos que acordonaron el área e iniciaron una pesquisa para dar con los responsables.

Reportes locales indicaron que las fuerzas de los tres órdenes de gobierno se trasladaron hasta las instalaciones de la comandancia municipal de Atoyac, donde personal militar habría realizado una revisión interna para localizar al comandante local, señalado extraoficialmente por mantener presuntos vínculos con grupos criminales.

De manera extraoficial se mencionó que el mando policiaco habría abandonado el lugar en compañía de los elementos preventivos antes de la llegada de las autoridades federales, por lo que el mando y los elementos se encuentran prófugos