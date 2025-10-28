Mazatlán consolida liderazgo turístico con el inicio de la edición 28 de la Fiesta Amigos.

A fin de seguir posicionando el puerto de Mazatlán como un destino ideal para vacacionar y para ser protagonista de grandes eventos de talla nacional e internacional, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, inauguró La Fiesta Amigos 2025, el evento de negocios más importante del puerto, que impulsa la diversificación turística de este destino y fortalece alianzas comerciales.
La Fiesta Amigos 2025, realizada en coordinación con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán proyecta concretar más de 1,150 citas de negocios con operadores mayoristas, agencias de viajes, wedding planners y representantes de medios especializados provenientes de México, Estados Unidos y Canadá.
“Cada uno de ustedes son invitados especiales para todos los que conformamos el sector turístico de este hermoso destino; reciban un cordial saludo en nombre de nuestro gobernador, Rubén Rocha Moya, y muchas gracias por estar aquí en Mazatlán, el único destino de sol y playa que cuenta con un Centro Histórico en el país", dijo la funcionaria estatal.
Ubican arsenal de alto poder en casa en Sonora
Asimismo, destacó el gran dinamismo que vive el puerto, con nuevos proyectos, infraestructura hotelera variada y una oferta turística cada vez más competitiva, resaltando el trabajo que, desde la Secretaría de Turismo, se ha realizado para posicionar a Mazatlán como un destino de primer nivel a través del lanzamiento de la campaña "Un Mar de Historias“, presentaciones de destino a nivel nacional e internacional y la realización de importantes congresos, convenciones y eventos deportivos.
“De enero a la fecha hemos hecho 38 presentaciones del destino de Mazatlán en la República Mexicana, 27 nacionales y 11 internacionales, donde hemos capacitado a más de 3 mil 100 agentes de viaje; también hemos hecho importantes convenios y con socios comerciales como Expedia, Despegar, BestDay y Price Travel; contamos con una campaña en Norteamérica en donde hemos estado posicionando al puerto, además de las presentaciones de destino que hemos estado haciendo en Canadá y Estados Unidos“, subrayó.
Al tiempo que, destacó el trabajo conjunto entre sector turístico, iniciativa privada y los gobiernos municipal y estatal, por llevar a cabo acciones para posicionar a Mazatlán como un importante destino en el norte del país, "Gracias a esta suma de esfuerzos y al trabajo que hace cada uno de ustedes en el sector turístico, hemos logrado tener una cifra de 3.4 millones de turistas de enero a la fecha, con una ocupación promedio del 72 por ciento; hemos recibido a 79 cruceros con 294 mil 551 cruceristas y una derrama económica estimada superior a los 463 millones de pesos y hemos recibido a más de 1.3 millones de pasajeros aéreos, de los cuales 276 mil son internacionales", precisó la titular de SECTUR.
finalmente, agradeció la confianza que han depositado los inversionistas y promotores de espectáculos y eventos en la ciudad de Mazatlán y en Sinaloa, “Las inversiones siguen llegando, eso significa que hay confianza en Mazatlán y en el estado de Sinaloa“, puntualizó.
Cabe señalar que, actualmente Mazatlán cuenta con una conectividad nacional desde y hacia Chihuahua, La Paz, Los Cabos, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, CDMX y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; e internacional con rutas directas de Canadá (Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal) y Estados Unidos (Minneapolis, Los Ángeles, Phoenix, Dallas y Houston).
Además, el puerto posee una capacidad hotelera de 14 mil habitaciones en más de 190 centros de hospedaje y 11 hoteles en construcción, sumando mil 475 habitaciones más a las 14 mil con que se cuentan.
La inauguración del evento contó con la asistencia de Alfredo Zenteno, director comercial del Hotel Playa Mazatlán y miembro del Comité de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; Alí René Zamudio, secretario de Desarrollo Económico, en representación de la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez y Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán.
También representantes de líneas aéreas y operadores turísticos nacionales e internacionales como Sunwing, Suncountry, American Airlines, Westjet, Apple Leisure Group, Price Travel, Expedia, Despegar, Volaris, entre otros y meetings planners como Alicia García Meetings, A + B, Corad, El Corte Inglés, Meetings and Experience, ESTRACOM, ImagineEventos y ECODSA. Así como medios nacionales e internacionales y de la Industria de Reuniones como El Universal, Food & Pleasure, La Razón de México, El Economista, LM Latinoamérica Meetings, Panorama Turístico, Behind the Meetings Industry, Factor Meetings, Notiexpos y Congresos, Negocios y Convenciones.
JVR